Cabildo Abierto recibió donaciones ilegales de una empresa concesionaria de obra pública Cabildo Abierto habría violado la ley de financiamiento de los Partidos Políticos ya que recibió donaciones de Colier S.A., una empresa de construcción vial de capitales nacionales que tienen concesión de obra pública.

Actualizado: 08 de mayo de 2020 — Por: Redacción 180

Esto está prohibido por la ley 18.485 de 2009.

Además, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente declararon donaciones que también podrían ser consideradas ilegales.

Esto surge de las rendiciones de cuentas que presentaron los partidos políticos a la Corte Electoral.

Según la rendición de cuentas que presentó Cabildo Abierto a la Corte Electoral recibió una donación de la empresa Colier SA por 117.280 pesos. Este es el caso más claro, Colier SA tiene una concesión de obra pública ya que es propietaria del 100% de las acciones de Camino a las Sierras S.A, concesionaria de la ruta 8, en el kilómetro 31.390 al 79.200.

Colier SA es una empresa de construcción vial de capitales nacionales.

El Partido Nacional recibió una donación de la propietaria de Collier SA, que podría considerarse una donación indirecta de la empresa.

La empresa Christophersen donó al Partido Nacional y al Partido Colorado y es propietaria de Terminal de Graneles de Montevideo (TGM), una concesión de obra o de ley de puertos, pero una concesión al fin.

Samel Ingeniería fue la segunda empresa que más le donó al Partido Independiente y fue adjudicataria de obra pública en una licitación de la ANEP para obras de reparación de un local del Banco Hipotecario en la ciudad de Colonia. Acá queda la duda del plazo de la licitación.

Las penas para los partidos previstas por la ley pueden ser de hasta el doble de lo donado y para las empresas entre dos y diez veces el valor de lo ilícitamente donado. Además, podrán no ser tenidas en cuenta para nuevas licitaciones de obra.

Los controles los puede hacer la Corte Electoral de oficio, o por denuncias. Pero la Corte no puede investigar porque no tiene los recursos humanos suficientes. Esto le dijo a No toquen nada el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, en 2016. En 2019 el programa lo volvió a entrevistar y la situación era la misma.

“Nosotros tenemos tres contadores en la Corte. Si queremos dar el paso de la auditoría, tendríamos que hacer la contratación de un equipo de contadores que se encargaran exclusivamente de eso. En la estructura que tenemos hoy y en la capacidad técnica y profesional que tenemos hoy, solamente llegamos a la exigencia de que nos presenten las rendiciones de cuentas”, explicó Arocena.

Con base en un informe de José Benítez para No toquen nada.