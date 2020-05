El teatro de Shakespeare, en Londres, amenazado con cierre por COVID-19 El Teatro The Globe, réplica del teatro al aire libre de Shakespeare, situado en Londres, anunció este lunes que quizá no sobreviva al confinamiento impuesto a causa de la epidemia de coronavirus si el gobierno no le ayuda.

Actualizado: 18 de mayo de 2020 — Por: Redacción 180

Teatro The Globe (LEON NEAL / AFP)