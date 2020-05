Presidente de Junasa mantiene vínculo con empresa que contrata con el Estado El presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado, es propietario de una empresa que tiene vínculos comerciales con el Estado en proyectos asociados al sistema nacional integrado de salud, una situación que podría configurar una violación a la ley del código de ética de la función pública.

Actualizado: 26 de mayo de 2020 — Por: Redacción 180

La semana pasada González Machado dijo en No toquen nada que desde febrero no está activo y no tiene un vínculo formal en la empresa Informédica, que tiene contratos vigentes con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Sin embargo, según supo No toquen nada, a través de datos oficiales del Banco de Previsión Social, González Machado sigue como activo de esa empresa familiar fundada por él.

Además, como es una SRL, González Machado sigue siendo socio aunque no estuviera activo. O sea, está al frente de una empresa que tienen negocios con organismos del Estado.

En la entrevista en No toquen nada el jerarca fue consultado por este tema.

“Yo no estoy activo en esa empresa”, dijo. Repreguntado sobre si no tenía vínculos activos con esa empresa que tiene vínculos con ASSE. “Para nada, para nada. Estoy concentrado en la actividad de la Junta Nacional de Salud”, respondió.

González Machado no incluyó su empresa familiar en su currículum que está en la web del Ministerio de Salud Pública.

Esta empresa, es adjudicataria de la licitación realizada por ASSE para el diseño del catálogo de bienes y servicios, un proyecto se termina de ejecutar en el primer semestre de este año, incide en la gestión de compras y la gestión administrativa de ASSE, se vincula con los procesos de auditoría. Después continúa con una etapa de mantenimiento del servicio, que puede renovarse.

Además, Farmanuario -la empresa de González Machado- ganó la actualización del Diccionario Nacional de Medicamentos y afines. Su empresa actualiza y mantiene el servicio, que desarrolló en 2015.

La empresa de González Machado es una S.R.L y son dueños con su esposa, es una empresa familiar.

González Machado no se dio de baja como socio activo según los datos a los que accedió No toquen nada.

El Artículo 31 de la Ley 19.823, Código de Ética de la función pública, dice que “queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”.