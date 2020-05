Twitter señala un tuit de Trump sobre protestas de Minneapolis por “glorificar la violencia”

El mandatario escribió que los militares iban a ser enviados a la ciudad, para contener la violencia después de dos días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, tras la muerte por asfixia de un hombre negro a manos de la policía, poco después de ser arrestado.

"Cuando comience el saqueo, comienza el tiroteo. Gracias", escribió Trump.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right.....