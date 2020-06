Gobierno chileno suspende campaña protagonizada por femicida arrepentido El Ministerio de la Mujer de Chile retiró este lunes una campaña contra la violencia de género protagonizada por un hombre que asesinó a su esposa y se dice arrepentido, ante un aluvión de críticas de organizaciones feministas.

Actualizado: 02 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

La idea de mostrar a un victimario arrepentido generó una fuerte polémica desde el lanzamiento de la campaña el domingo. Y se suma a una serie de errores comunicacionales del gobierno del presidente Sebastián Piñera en medio de la pandemia de covid-19.

Desde hace dos semanas, Chile registra un brusco incremento de los contagios y fallecidos por coronavirus, que este lunes superaron los 105.000 infectados y los 1.113 fallecidos.

"Querida nieta, mi princesa. En estos días de encierro te he extrañado más que nunca y muy preocupado desde que supe que tu pololo (novio) te agredió", dice el hombre en el video de la campaña, difundido por redes sociales.

"Me duele el alma lo que te pasó, quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Aunque ya no está con nosotros no hay noche que no le pida perdón por todo el daño que le hice", agrega el femicida.

"Nunca es tarde para reflexionar y pedir perdón por los errores del pasado", concluye.

La Red chilena contra la violencia hacia las mujeres criticó la iniciativa: "Las lágrimas de un agresor no terminan con la violencia hacia las mujeres".

La ONG Corporación Matria, le dedicó al anciano un texto, que en un pasaje dice: “No vengas con cartas, ni menos a pedir perdón y compasión, aquí el que faltó, el golpeador, fuiste tú”.

Tras la ola de criticas, la ministra de la Mujer, Macarena Santelices, lamentó "profundamente la campaña", y dijo que ordenó que se bajara el video y se entregaran las disculpas correspondientes.

"Un agresor jamás tendrá justificaciones", dijo Santelices, quien asumió hace un mes el cargo, también en medio de una fuerte controversia por no tener experiencia en temas de género y ser sobrina-nieta del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990).

A la fallida campaña en contra de la violencia de género, que registró un incremento de denuncias durante la cuarentena, se suma también otro video difundido por el Ministerio del Deporte en el que se llama a seguir entrenando en el hogar.

Las imágenes muestran cómo se ejercita en su gran casa la campeona de surf infantil Rafaella Montesi, en un país donde la desigualdad impulsó recientemente un gran estallido social.

Durante la semana pasada también el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue fuertemente criticado por admitir -en medio del incremento de los contagios de coronavirus en los barrios más pobres y poblados- que desconocía los niveles de hacinamiento de la población chilena.

AFP