LUC y pago de salarios: coalición defiende la “libertad financiera” y Andrade apuesta un asado Un repaso al tramo del debate en el Senado de la Ley de Urgente Consideración en el capítulo referente a la derogación de la inclusión financiera.

Actualizado: 11 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

El senador Oscar Andrade apostó un asado en el Parlamento a que los empleadores van a imponer las condiciones de pago a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración.

Los artículos 214 al 223 de la Ley de Urgente Consideración refieren a la “libertad financiera”. La discusión se dio el viernes 5 y el Frente Amplio argumentó y votó en contra de casi todos los artículos del capítulo.

Los artículos 214 y 215 eliminan la obligatoriedad del pago de salarios a los trabajadores dependientes a través de las instituciones de intermediación financiera o dinero electrónico, establecida por la Ley de Inclusión Financiera.

La Ley de Urgente Consideración propone que ahora la modalidad de pago quedará establecida en un acuerdo entre el empleador y el trabajador, en el comienzo de la relación laboral y por el periodo de un año, pudiendo acordar luego otra modalidad de pago.

En el caso que acuerden que el pago no sea en efectivo, el trabajador podrá optar por la institución de intermediación financiera.

Para los trabajadores que ya están en relación de dependencia, será la reglamentación de la ley como se establecerá los plazos y modalidades de los acuerdos. Por lo tanto, todos los trabajadores dependientes van a negociar las modalidades de cobro.

Según datos del Banco Central del Uruguay, en Uruguay hay 2.800.000 tarjetas de débito y 1.600.000 tarjetas de dinero electrónico.

Este fue uno de los puntos más discutidos en el debate. Los legisladores de la oposición cuestionaron que se establezca una modalidad de acuerdo cuando la relación del empleador y el trabajador es asimétrica.

La senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín dijo que los trabajadores podrán denunciar situaciones de abuso, pero que en la relación laboral existen múltiples acuerdos, como por ejemplo, las licencias.

“Se pasa del medio de pago decidido unilateralmente por el patrón, al medio de pago impuesto por la ley por el Estado, a una posibilidad de acuerdo como ocurre en otras áreas de la relación laboral. Reconociendo que hay una desigualdad, por supuesto, por las condiciones de las partes. Existen herramientas de tutela en nuestro derecho para proteger a ese trabajador frente a los abusos que se puedan cometer”, afirmó.

El senador frenteamplista Oscar Andrade apostó un asado para todos los integrantes de la Cámara Alta de que no iban a existir denuncias ante el Ministerio de Trabajo y puso un ejemplo.

“Penadés me va a contratar para un trabajo, a mí y a Sartori, y no nos ponemos de acuerdo en la forma de pago… Penadés va a contratar a otro. No es que vamos a ir al Ministerio de Trabajo para ver si acordamos la forma de pago. Pensar que la norma que estamos votando, por más que la reglamentación intente proteger los intereses laborales al inicio de la relación, al inicio es tan desbalanceada que no va a haber audiencias del Ministerio de Trabajo por ese diferendo o va a ser cercana a cero. Vamos a volver al 2005”, sostuvo.

Al final, el senador colorado Adrián Peña, explicó por qué en principio no estaban de acuerdo y luego lo aceptaron.

“Nosotros pensamos que la iniciativa también podía estar del lado del trabajador pero también nos dimos cuenta de que esta posibilidad podía complicar. En algunos casos las empresas no estaban dispuestas a tomar a aquellos que querían cobrar en efectivo, en la medida que eso les complicaba su operativa. Teniendo en cuenta esos aspectos esa cuestión de negociación que originalmente nosotros no acompañábamos, tiene también su sentido y su explicación”, afirmó.

Este tema se lo planteamos en campaña a la ministra de Economía Azucena Arbeleche y al canciller Ernesto Talvi sobre las consecuencias que podría tener la eliminación de la obligatoriedad.

Arbeleche dijo que estaban trabajando en la reglamentación para darle garantías a los trabajadores de que puedan elegir.

Con Talvi, que es economista, hablamos de la posibilidad de que los bancos dejen de dar la cuenta gratuita de sueldos al no ser obligatoria y qué buscan.

Antecedente

En 2018 se quitó la obligatoriedad para los jubilados, los que ya cobraban podían salirse y los que iban a empezar a cobrar podían elegir.

De los que tuvieron que elegir, el 91% prefirió los medios electrónicos y solo un 9% eligió el efectivo.

De los que podían salirse, el 93% se quedó en los medios electrónicos.

Desde la asociación de bancos privados:

Los bancos no promovieron el pago obligatorio de los salarios ni ahora la eliminación de la obligatoriedad. Es una decisión del Parlamento. Preferimos no hacer declaraciones.

Esto fue una medida de comerciantes del Este (plebiscito), renunciaron al plebiscito (no habían llegado a las firmas).

Martín Rodríguez, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha, explicó a No toquen nada que la decisión de no recolectar más firmas se tomó para darle un espaldarazo al gobierno electo.

Rodríguez dijo que el presidente electo Luis Lacalle Pou los invitó a una reunión el 15 de enero, a la que concurrieron ellos y Un Solo Uruguay, y les mostró los artículos que refieren al tema en la Ley con declaratoria de urgente consideración.