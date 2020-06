Vuelve la música en vivo para públicos reducidos: “primer paso esperanzador” El gobierno habilitó la fase cero del protocolo sanitario para la vuelta de la música en vivo: salas con mesas y sillas con mucha distancia social. “A la larga cuando decís ‘es un recital para muy poca gente’. Sí, pero es un recital”, dijo la productora y cantante Lea Ben Sasson de Uruguay es música.

Actualizado: 17 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

Ben Sasson fue una de las primeras integrantes de Uruguay es música. Este colectivo de artistas, productores, salas y agentes de prensa vinculados a la actividad musical fue creado cuando se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 y la actividad del sector cayó a cero.

Hoy reúne a casi 40 productores, 10 salas privadas, representantes de unos 90 artistas y 12 agentes de prensa.

Este colectivo fue el responsable de presentarle al gobierno el protocolo sanitario para la vuelta de la música en vivo al país. Es que se estima que el sector moviliza unos 10.000 puestos de trabajo directos. Mil de ellos con nulos ingresos desde el 13 de marzo.

Ben Sasson dijo en No toquen nada que el protocolo, inspirado en el de la gastronomía, se hizo atendiendo “la viabilidad” porque tienen “una urgencia real”.

“No sé cómo será en otros sectores pero el nuestro quedó detenido el 13 de marzo con ingreso cero. Una persona en Uruguay que se dedica a la cultura y al arte no tiene ahorros. No es un futbolista consagrado, no puede vivir de sus ahorros durante cinco meses. Ni con canastas. Las canastas son una ayuda, la gente come con las canastas pero no paga las cuentas”, afirmó.

El formato habilitado en esta fase es de pequeños lugares con mesas y sillas. Se podrá implementar a partir de este viernes 19 de junio.

“Puede ser cualquier local que tenga música en vivo y tenga mesas y sillas, que pueda cumplir con este protocolo que en realidad tiene ciertas características limitantes de la capacidad”, dijo Ben Sasson.

El artista tiene que estar a cinco metros de la primera línea de público, el aforo se calcula en una persona cada cinco metros cuadrados, las mesas tienen que estar a dos metros de distancia y no puede haber más de cuatro personas por mesa.

Sobre el escenario está habilitada la presencia de hasta cuatro personas.

“A la larga cuando lo terminás de leer decís ‘es un recital para muy poca gente’. Sí, pero es un recital”, afirmó.

La artista dijo que el proceso de intercambio con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) fue “interesante” y llevó a un “protocolo escalonado inspirado en el de la gastronomía”.

Ahora falta que la OPP autorice que las intendencias puedan habilitar los lugares para los conciertos.