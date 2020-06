Consideran “poco probable” que nube de langostas llegue a Uruguay El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, se refirió a la posible llegada de una manga gigante de langostas tropicales que viene desde Paraguay y está en Argentina.

Actualizado: 24 de junio de 2020 — Por: Redacción 180

Uriarte describió la nube de langostas que tiene 10 kilómetros de largo por tres de ancho y está a 150 kilómetros de nuestra frontera. Como ya cruzó el Río Paraná, podría también cruzar el Uruguay. “No sería un obstáculo”, dijo el ministro.

Esta manga, como se denomina a las nubes de langostas, recorrió 140 kilómetros en un día en Argentina. Tenía viento a favor.

“La probabilidad que alcance Uruguay existe pero debido a los pronósticos climáticos que manejamos de donde van a estar los vientos, las heladas, los fríos, las lluvias, consideramos que el evento es poco probable al menos en la dimensión que hoy está en Argentina”, relativizó Uriarte.

El ministro dijo que hay un plan de contingencia a aplicar, según las características con las que llegue el fenómeno. En tal sentido, pidió que la población avise rápidamente en la eventual llegada de los insectos.

“Si bien hay posibilidades de realizar controles químicos, preferimos no divulgar los principios activos y sobre todo instar a la gente a no usarlos. La mayoría de los que se menciona desde Argentina no están permitidos en Uruguay y pueden generar daños a la avejas”, advirtió.

La aplicación debe ser de modo controlado, dijo.

Se trata de una langosta que no es muy común en Uruguay y el fenómeno es natural. “Ocurre en la naturaleza una vez que se dan las condiciones en la naturaleza para estas explosiones demográficas, que entró a Argentina por el Chaco, que es más bien tropical”, explicó.

El ministro dijo que desde 1800 se describen fenómenos de este tipo.