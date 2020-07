Verri y la salida de Talvi: “el presidente ha actuado de la mejor manera” El integrante de Batllistas y subsecretario de Industria, Walter Verri, afirmó en No toquen nada que la salida de Ernesto Talvi de Cancillería “no es para celebrar”. Respecto a la interna colorada, dijo que “Talvi fue el candidato del partido” pero no lo considera “el líder del partido”.

Actualizado: 02 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

Verri integra Batllistas, sector que compitió y perdió en la interna del Partido Colorado ante Ciudadanos, creado por Talvi.

“No es un hecho que a uno le gustaría comentar a 120 días de asumir un gobierno”, dijo Verri en relación a la salida de Talvi del gobierno. Agregó que esto produce “sorpresa, más allá de las desavenencias” planteadas por Ttalvi.

“No es un hecho que nos gustaría estar viviendo. No lo disimula el gobierno ni tampoco el Partido Colorado. No es lo mejor para la coalición más allá de que en política las cosas se arreglan conversando”, agregó.

Verri respaldó la actuación del presidente Luis Lacalle Pou y cuestionó la de Talvi. Para él, “no cabía otra cosa” que lo que hizo el presidente al buscar rápidamente un sustituto. En las últimas horas se confirmó que Francisco Bustillo, actual embajador en España, asumirá la Cancillería.

“No cabía otra cosa. Usted no puede tener un canciller que dice me voy pero me quedo”, dijo Verri. “Me parece lógico que el presidente haya querido encausar rápidamente las relaciones internacionales y designar a una persona de su confianza”, agregó.

“Talvi no tiene diálogo con Sanguinetti”

Respecto a la interna colorado, el subsecretario de Industria dijo que reconoce a Talvi como líder de un sector pero no como líder del Partido, que tiene como secretario general a Julio María Sanguinetti. El expresidente comanda a Batllistas.

Talvi “fue el candidato del Partido Colorado no lo considero el líder del Partido Colorado”, afirmó Verri.

El ahora excanciller ha reconocido que no tiene diálogo con Sanguinetti y que solo lo consulta por temas institucionales. Una de las razones de su renuncia es volver a la arena partidaria desde el Senado para liderar a los colorados, sin el corsé de ser el canciller de la República.

“No tiene diálogo Talvi con Sanguinetti. Sanguinetti no tiene ningún inconveniente. Habría que preguntarle a Talvi por qué mantiene el diálogo cortado con Sanguinetti”, consideró Verri.

Además, opinó que al Partido Colorado esto le cuesta porque pierde un puesto clave en el gabinete. La opción es que ahora se les otorgue el Ministerio de Medio Ambiente, que se crea en la Ley de Urgente Consideración.

“Esto no es algo que el presidente quiso sino que fue provocado por quien estaba en la Cancillería”, señaló.