“El país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención de que así sea” El presidente Luis Lacalle Pou dijo que todavía no está permitido el ingreso de fronteras, salvo las excepciones que se establecieron por decreto en marzo.

Actualizado: 03 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

Luis Lacalle Pou (Presidencia)