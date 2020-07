Fallo laboral contra Uber: la tarifa “espectral” y el “tirón de orejas” La justicia le dio la razón a un chofer de Uber que le reclamó dinero a la empresa con el argumento de que había una relación laboral de carácter subordinado y no una relación de contrato comercial como argumenta la multinacional.

Actualizado: 10 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

La sentencia obligó a Uber a abonar al chofer rubros laborales, con intereses y reajustes hasta hacer efectivo su pago. También consideró que Uber debe hacer esto a futuro, mientras se mantenga incambiado el relacionamiento entre las partes.

La abogada especializada en tecnologías de la información y privacidad, Bárbara Muracciole, analizó esta sentencia en No toquen nada. Se trata de una sentencia en segunda instancia, definitiva, en la que el tribunal incluso le da “un tirón de orejas” a Uber, afirmó.

El Tribunal de Apelaciones considera que se llega a segunda instancia para atacar la decisión de primera instancia.

“Al atacar uno expresa agravio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué funcionó mal y qué me afectó? No basta con decir que algo estuvo mal, tengo que argumentar y demostrar que estuvo mal. Uber ataca la valoración de la prueba que hacen los jueces y después la aplicación del derecho. Sobre todo se ataca la aplicación de esta recomendación internacional de trabajo, la 198 de la OIT, dice que le afecta, dice que está mal, pero no argumenta. Ese es un tirón de orejas del tribunal convocado en esta instancia de alzada, en la que habría que argumentar sobre lo que se dice”, afirmó Muracciole.

La especialista llamó la atención sobre otro tramo de la sentencia: el desconocimiento de cómo se fija la tarifa dinámica que aplica Uber.

“Algo interesantísimo de la sentencia que me sorprendió es que Uber no pudo demostrar cómo fija las tarifas, las famosas tarifas dinámica. No lo pudo demostrar, habló todo el tiempo de un algoritmo, pero el tribunal dice que el argoritmo parecía un espectro porque el único que lo veía era Uber. Todo eso queda en manos de Uber, la fijación de la tarifa es desconocida, incluso para el chofer en el momento en que acepta el viaje”, afirmó Muracciole.