Datos sobre reincidencia: “pasar de la brujería a la medicina” El exdirector del Instituto Nacional del Liberado, Jaime Saavedra, reclamó que Uruguay desarrollo datos sobre la reincidencia de los presos para poder desarrollar políticas específicas.

Actualizado: 31 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

“¡Hagámoslo de una vez!”, reclamó Saavedra en No toquen nada.

“Nosotros no tenemos que tener estudios de reincidencia y tenemos todas las condiciones para hacerlo para después fijar políticas públicas con datos que nos permitan mejorar los problemas que queremos superar”, afirmó.

Dijo que tener esa información sería como pasar “de la brujería a la medicina”.

Para él habría que saber cuántos son los que reincidieron, qué edad tenían, de qué género eran, si tenían familia, si tenían trabajoo. A mayor información, dijo, se podrán tomar mejores decisiones.

Por ejemplo, “nosotros podemos decir que el problema de la reincidencia lo estamos teniendo entre los gurises que están entre los 18 y los 24 años que tienen consumo problemático de drogas. Entonces va a haber un programa específico para eso. O lo estamos teniendo con los agresores sexuales…”

“Eso no lo tenemos y es una pena. No lo tiene América Latina. Nadie lo tiene”, lamentó.

Sin embardo el exdirector del Dinali destacó que “Uruguay tiene el Instituto de Estadística muy confiable, tenemos un sistema de información confiable en cárceles que antes no había. No tenemos problemas geográficos para acceder a las unidades, no tenemos problemas climáticos, y tenemos conectividad. Y la condición política, me consta que hay voluntad en todos los partidos”.

“Es muy fácil sentarse con los partidos políticos para resolver esto. ¡Hagámoslo de una vez!”, reclamó.