Reinstalar Ley de Caducidad no forma parte del compromiso de la coalición, según Lacalle Pou El presidente Luis Lacalle Pou dijo que la propuesta del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos de reinstalar la Ley de Caducidad no forma parte de los compromisos por el país que firmó la coalición que gobierna. Señaló que no hay una posición del gobierno al respecto.

Actualizado: 04 de agosto de 2020 — Por: Redacción 180

Luis Lacalle Pou en Los Cerrillos (Javier Calvelo / adhocFOTOS)