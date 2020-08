Novak Djokovic confirma su participación en el US Open

"Estoy feliz al confirmar que participaré en #CincyTennis y en el US Open este año", escribió 'Djoko'. "No fue una decisión fácil de tomar, con todos los obstáculos y retos desde todos los costados, pero la idea de reanudar la competición me entusiasma de verdad".

I’m happy to confirm that I‘ll participate at #CincyTennis and #USOpen this year. It was not an easy decision to make with all the obstacles and challenges on many sides, but the prospect of competing again makes me really excited 😃💪🏼 https://t.co/qgxSTHrKK4 pic.twitter.com/tg6rgwfFqm