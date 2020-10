Empresas de cannabis no piden nada, “solo exportar” Leonardo Isoardi, asesor de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, explicó que el sector del cannabis no se queja por los costos porque tiene alta rentabilidad. “Solo pide exportar”, dijo.

Actualizado: 26 de octubre de 2020 — Por: Redacción 180

Isoardi estuvo en No toquen nada y dijo que “si la rentabilidad se empieza a achicar, deja de tener interés. Y si deja de tener interés empezamos todo un tema de costos. El sector no se preocupa por los costos, no viene y dice 'qué caro es esto', porque la rentabilidad es alta. Además no pide nada, solo pide exportar y vender. No está pidiendo ayuda con esto o con lo otro”.

Lo único que piden, dijo, es que los dejen vender y salir al exterior porque tienen potencial de desarrollo.

“Los mercados pasan y yo puedo acceder. La semana pasada las primeras flores uruguayas se empezaron a comercializar en Alemania. Ya entramos en el principal mercado cannábico de Europa. Hay señales y son poquitas pero si ampliamos el potencial está”, afirmó.