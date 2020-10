La repetición en la escuela es “sacarse el problema” El especialista en educación Pedro Ravela dijo que la repetición no resuelve el problema del niño, sino el del sistema.

Actualizado: 30 de octubre de 2020 — Por: Redacción 180

Ravela dijo en No toquen nada que se necesita cambiar la base de que la educación “consiste en explicar cosas, en dar temas y que los alumnos escuchan, toman nota y así aprenden. Entonces si yo explico un tema en un nivel promedio para el conjunto del grupo, obviamente voy a tener alumnos que ya saben y se aburren, y otros que se quedan para atrás”.

“Si yo lo hago repetir me saco el problema de tener un niño que no encaja con el grupo pero no resuelvo el problema del niño”, consideró.

“En general lo que muestra la repetición es que los alumnos que repiten no se recuperan luego, sino que más bien van creando una autoimagen negativa en relación a la actividad escolar y eso los va a ir acompañando a lo largo de toda su vida”.