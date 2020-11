Frente Amplio interpelará a Larrañaga: “se tiene que hacer cargo” La bancada de senadores del Frente Amplio decidió hacer el primer llamado a sala del quinquenio a un ministro, será el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

Actualizado: 04 de noviembre de 2020 — Por: Redacción 180

No será la primera interpelación, en la Cámara de Diputados el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust citó a catro ministros por la instalación de la empresa UPM, pero será la primera interpelación de la oposición.

No está definida la fecha. Pero las sesiones del Senado están suspendidas por el tratamiento de la ley de presupuesto que está previsto que termine de votarse el 3 de diciembre. Entonces, la interpelación sería entre ese día y el receso, el 15 de diciembre. Larrañaga ya estaba convocado a la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia, esta reunión estaba agendada para el 11 de noviembre, pero los legisladores del Frente Amplio decidieron cancelarla.

El miembro interpelante será el senador Enrique Rubio, integrante de la Comisión de Seguridad. Recordemos que en la bancada de senadores del Frente Amplio se encuentra quien fue ministro del Interior durante 10 años y quien fue durante siete años el director general de Secretaría (el 3 del Ministerio), Charles Carrera.

El coordinador de bancada del Frente Amplio, Charles Carrera, explicó los motivos de la convocatoria.

“La fundamentación es que no compartimos el diagnóstico y queremos discutirlo. Estamos ante uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad y consideramos que la aplicación del diagnóstico tanto del presidente como del ministro del Interior es equivocado. Este no es un problema de discursos, esto no se arregla con decir 'soy hincha de la policía' o decir que se está ejerciendo la autoridad. Este es un tema mucho más complejo y nosotros queremos dar un debate en ese sentido”, afirmó.

Carrera dijo que, si bien será parte del debate, los hechos del domingo a la noche en la Plaza Liber Seregni no fueron los que motivaron la interpelación.

“Hace días que venimos tratando en el ámbito de los senadores del Frente Amplio y no se refiere a los hechos del fin de semana. Queremos dejarlo claro. Acá hay un cúmulo de situciones que se vienen dando donde esa improvisación política, ese ataque a la oposición, ese no hacerse cargo y por ejemplo en cada oportunidad hace referencia a la oposición y él es el ministro del Interior. Se tiene que hacer cargo y responsable”, sostuvo.