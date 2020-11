Biden se enfoca en la transición sin que Trump haya reconocido aún la derrota

El demócrata recibió felicitaciones de varios dirigentes de todo el mundo -con excepciones como México y Brasil- mientras el mandatario saliente sigue sin concederle la victoria, alegando "fraudes" en la elección, sin aportar pruebas.

"¿Desde cuando son los penosos medios dominantes (utilizando un juego de palabras) quienes dan por ganador al próximo presidente?", se quejó Trump en un tuit.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks!