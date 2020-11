“Me sorprendí”, dice Tabárez sobre expulsión de Cavani ante Brasil El entrenador Oscar Tabárez dijo que lo sorprendió la expulsión de Edinson Cavani en el partido que Uruguay perdió este martes ante Brasil por 2-0 en Montevideo por la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

Actualizado: 18 de noviembre de 2020 — Por: Redacción 180

"Me sorprendí. No pude ver (la jugada) desde el banco, pero cuando el árbitro estaba mirando la pantalla del VAR no se veía una intención. Me pareció que aguantó la pierna hasta último momento", dijo Tabárez entrevistado por AUF TV, sobre la incidencia en la que el delantero charrúa pisó, sin intención, a Richarlison.

"La explicación que le dieron es que fue un exceso de fuerza, y él preguntaba cómo se medía eso", agregó.

El director técnico admitió que la Celeste "no pudo" con el equipo de Tite, que dominó el partido.

"Tienen un entrenador que dirigió una eliminatoria y media y está invicto: quiere decir que no perdió con ninguno de los países de Sudamérica", destacó.

No obstante, señaló que en los primeros minutos del encuentro, a pesar del "dominio territorial de Brasil", la Celeste fue la que tuvo las más claras chances de gol. "Luego empezamos a dominar el juego, darle intensidad, a tratar de llevarlo a las inmediaciones del área de ellos, donde establecíamos cierta seguridad".

Pero los tantos brasileños a los 34 y 44 minutos fueron un mazazo.

"Nos afectó el primer gol porque quedó un jugador demasiado solo en posición frontal, y luego perdimos en la marca y vino el segundo (...) Nos parecía un resultado que no condecía con lo que habíamos hecho. Pero no pudimos", reconoció.

"El equipo plantó cara desde el punto de vista anímico, pero no alcanzó. Y después, cuando quedamos con 10, más todavía".

Pero una vez más remarcó que "ningún hombre de Uruguay dejó de correr, de tratar de tener la pelota y revertir lo que estaba pasando".

Sobre el positivo de covid-19 de Luis Suárez, que lo marginó de este encuentro, afirmó que era previsible.

"Lo primero que pensé fue 'al fin nos tocó a nosotros'. Era de prever que esto aconteciese. Hace tiempo digo que esto se está agravando, no sé qué va a pasar con las eliminatorias y todas las competiciones".