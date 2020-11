Cómo se analiza vacunar contra el covid en Uruguay El Ministerio de Salud Pública comunicó ayer que la vacunación contra el covid no será de carácter obligatorio.

Actualizado: 20 de noviembre de 2020 — Por: Redacción 180

La definición de los grupos que serán objeto de la primera etapa de vacunación se están evaluando con el grupo asesor de acuerdo a la realidad epidemiológica nacional y las recomendaciones internacionales.

Se prevé realizar una estrategia similar a la de la campaña de vacunación antigripal 2020 a través de la agenda electrónica, ya implementada con éxito, para cumplir con los protocolos vigentes.

Esta semana hubo un seminario organizado por la Udelar: “Vacunas contra el COVID-19: ¿Las habrá? ¿Cuándo? ¿Para quiénes?”

La doctora Noelia Speranza, asistente del Programa Nacional de Vacunaciones del MSP y profesora agregada de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina.

La eficacia de la vacuna se define en la fase 3 y después sale al mercado. Hoy no existe ningún antecedente de vacuna contra coronavirus. Las vacunas están en fase de desarrollo y se está evaluando su seguridad y eficacia, por lo tanto la fase 4 va a ser fundamental.

Speranza habló sobre el trabajo que deberá realizarse en fase 4.

“Más allá de hacer una vigilancia espontánea, como hacemos siempre, cualquiera puede notificar un evento adverso, seguramente tengamos que prever más métodos para hacer vigilancia más activa de los posibles problemas vinculados a la vacuna. Aún no conocemos cómo impactará la vacuna en las medidas no farmacológicas actuales. No sabemos hoy si con la vacuna en el mercado se terminan los dos metros, el metro y medio o el metro, si se van los tapabocas. Todavía el impacto no está claramente definido”, explicó.