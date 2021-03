Llegan más vacunas y el gobierno pide brazos para inocular El presidente Luis Lacalle Pou anunció este martes la llegada de más vacunas y dijo que en Semana de Turismo se abre la vacunación para personas de 18 a 70 años y que se inoculará con Pfizer a mayores de 80 años desde el lunes 22.

Actualizado: 17 de marzo de 2021 — Por: Redacción 180

Este martes llegaron al país 1.558.000 dosis de Sinovac. Este miércoles llega el segundo embarque de Pfizer, con 51.000 dosis. Además, el Gobierno decidió comprar 1.250.000 dosis adicionales de Sinovac, que se entregarían probablemente la primera quincena de mayo.

“En principio aunque no es cerrado, con las dosis de Pfizer, los dos millones, el 1.750.000 de Sinovac en primera instancia, el 1.250.000 que estamos iniciando la compra, más lo que tengamos por el mecanismo Covax, serían suficientes vacunas para la inmunización requerida en nuestra población”, afirmó Lacalle Pou en la conferencia de prensa.

Con los tres millones de dosis de Coronavac, la vacuna de origen chino que requiere de dos dosis por persona, se llegaría a un 43% de la población uruguaya. A eso habría que sumarle los dos millones de Pfizer, que inmunizarían a un millón de personas, que representan un 28%. Si todo se concreta estaría vacunado el 71% de la población general. Si se considerá a los mayores de 18 años solamente, el porcentaje de vacunados sería cercano al 90%.

A ese panorma hay que agregarle el 1.500.000 de vacunas que llegaría por el mecanismo Covax. Si eso también se concreta, se llegaría al 92% de la población en general.

El presidente se quejó de la falta de asistencia a vacunarse en algunos lugares y momentos con los grupos que se priorizaron.

“En algunos lugares tenías un porcentaje elevadísimo, 86%, de capacidad ociosa para vacunarse. La gente que está planificando, el Ministerio, la comisión, los vacunadores, todo el mundo está muy conforme de cómo está funcionando, nos faltan brazos. No puede ser que nos falten brazos. No puede ser que en algunos departamentos que están complicados, nos falten brazos. ¿Qué es lo que hacemos? Agregamos por ejemplo a mayores de 80 años vacunas que iban a sectores que habían sido privilegiados y que no fueron a vacunarse. Nos sobraron”, explicó Lacalle.

Esto sucederá a partir del lunes 22.