Gonzalo Deniz presenta sus Canciones de amor para el fin del mundo Franny Glass, el proyecto solista de Gonzalo Deniz, presenta su último disco este 24 de abril en La Trastienda. Deniz estuvo en No toquen nada y habló de sus Canciones de amor para el fin del mundo.

Actualizado: 19 de marzo de 2021 — Por: Redacción 180

Las 10 canciones componen un álbum indablemente conceptual. Así trabaja siempre Deniz. “Me gusta pensar en la totalidad del álbum”, dijo el músico en No toquen nada.

Canciones de amor para el fin del mundo tiene un aire a los años 70, Gonzalo se acompaña de una banda de ocho integrantes, deja la guitarra y se coloca como un frontman o crooner. Así se presentará en La Trastienda cuando marque el final de esta etapa que comenzó en 2019 con la composición de los temas y atravesó todo lo que hace que dura la pandemia.

También es un punto de partida porque el disco comenzará a caminar como tal.

🎶 Franny Glass cantó "Las luces" en No Toquen Nada



📲 https://t.co/aQ9c9JI6O0 pic.twitter.com/YYt4j1Loxb — 🤚🏻 NoToquenNada (@NoToquenNada) March 17, 2021

“Tenía ganas de hacer un disco más parecido a la música que me gusta escuchar. A veces, disco a disco fui teniendo distintas búsquedas, por inquietudes, por influencias, y en un momento me di cuenta de que la música que estaba haciendo estaba alejada de la que me gusta escuchar y cantar en casa. Tenía algo, además de la temática, en lo que decía 'si este fuera el último disco que pudiera hacer, cómo sería'. Me propuse eso, me puse esa consigna”, afirmó.

El resultado se basa más en la “emoción” que en “lo cerebral”, característica que Gonzalo ve en sus discos anteriores.