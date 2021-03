Sociedades médicas señalan “urgente necesidad” de reducir la movilidad El Sindicato Médico del Uruguay, el Guiad y varias sociedades científicas señalaron este lunes que hay un crecimiento exponencial de casos de covid-19, que los médicos están desbordados y que el desborde del sistema de salud es inminente. En ese contexto, pidieron la reducción de movilidad y suspensión de clases.

Actualizado: 23 de marzo de 2021 — Por: Redacción 180

El SMU convocó a una conferencia y emitió un comunicado firmado por las sociedades médicas científicas y el GUIAD.

El presidente, Gustavo Grecco, manejó una situación alarmante.

“Hoy tenemos 188 pacientes en Terapia Intensiva, 23 ingresos, realmente el ritmo está muy difícil de sostener. Son pacientes que tienen en promedio tres semanas de estadía en Terapia Intensiva. Por eso, lo alarmante de la situación, por eso nuestra preocupación, por eso nuestro llamado a que si no se toman las medidas que entendemos urgentes para reducir el número de contagios que a su vez derive en una reducción de la cantidad de pacientes que enferman, que enferman gravemente e ingresan a Terapia Intensiva y que fallecen. Esta situación puede escapar al control que precariamente sostenemos”, advirtió.

El comunicado dice que “las organizaciones firmantes expresan su más profunda preocupación sobre la grave situación actual de incremento exponencial e incontrolable de casos”.

Y declaran “la urgente necesidad de que se adopten medidas”.

Son cinco medidas que en el primer punto reclaman reducir “profundamente la movilidad” y establecen que deben ser similares a las tomadas por el Poder Ejecutivo en marzo de 2020.

Deberían regir “por al menos tres semanas, en todas las áreas no esenciales. Se propenda al teletrabajo en todos los lugares privados y públicos donde sea posible. Educación virtual por período de tres semanas (primaria, secundaria y terciaria)”.

Grecco dijo que proponen tres semanas o más “por la necesidad imperiosa de reducir la movilidad por un período acotado. Estamos superponiendo la vacunación a ese plazo de reducción de la movilidad y entendemos que un plazo de tres a cuatro semanas debería ser lo mínimo para reducir la circulación del virus en la sociedad y poder reencausar la respuesta del país a la pandemia”.

Respecto a las actividades a cerrar para reducir la movilidad el presidente del SMU dijo que no importa la incidencia que haya tenido el covid en las áreas involucradas para tomar la decisión.

“El mensaje de reducir la movilidad que implica cada una de las actividades creemos que es algo que necesariamente tiene que darse desde las autoridades”, afirmó.

El comunicado también reclama “acompañar las medidas sanitarias de medidas económicas que asistan a la población en mayor situación de vulnerabilidad y aquella afectada directamente por suspensión de su actividad”.

Grecco dijo ayer que para ellos la salud es un todo. “Los planteos van absolutamente en línea con las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario en el documento del 7 de febrero, donde a punto de partida del análisis de la situación y de la transmisión comunitaria del virus establece una serie de recomendaciones para distintas áreas de la sociedad. En todas y cada una de ellas se puede impactar en la transmisión comunitaria. Desde el colectivo médico entendemos que la salud no es solamente el abordaje del covid-19 en sí. La salud es todo, es lo económico, es lo mental, es lo social. El impacto que tienen las medidas de aislamiento y de confinamiento lo conocemos y es una limitante para esas medidas. Por eso entendemos que necesariamente tienen que ser acompañadas por una fuerte presencia del Estado apoyando particularmente a la población más vulnerable que es la que se ve más impactada por este daño colateral de la reducción de la movilidad. No concebimos que una cosa vaya sin la otra. Si logramos reducir la transmisión del virus pero esto tiene un costo social, en salud mental, en todo el otro impacto que da, no estaríamos haciendo bien las cosas”, afirmó.

Además se pidió profundizar la vacunación masiva y continuar con la mejora en los sistemas de agendas.

También se plantea mejorar “la accesibilidad y rapidez de procesamiento de testeos en toda la población, cuestión que por la alta demanda se ha visto afectada en las últimas semanas, y sabiendo que el testeo fue clave en el control de la pandemia en 2020”.