“No se trata de quién tiene la razón, esto es un problema sanitario” Ante el aumento de casos de covid-19 en Uruguay y la posible saturación de los Centros de Tratamiento Intensivo, Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, dijo que “estos momentos para la nación requieren de la máxima calma. Es un problema de todos y todos tenemos que ser parte de la solución”.

Actualizado: 31 de marzo de 2021 — Por: Redacción 180

En una entrevista con Telemundo, Radi dijo que en este momento “de nada sirve el ruido, definir quién le ganó a quién en una discusión”.

El científico definió que el sistema de salud enfrenta una situación donde pueden darse saturaciones puntuales.

“Cuando el 16 de marzo emitimos un comunicado, previo a la conferencia de prensa del presidente y su equipo de gobierno, teníamos un promedio semanal de 1.200 casos. Hoy tenemos un promedio semana de 2.200 casos. Tan rápido han aumentado”, señaló.

Según los parámentros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó, el país está “en el estado situacional más alto, más grave”.

“Tenemos una capacidad de respuesta del sistema de salud que pasó de moderada a limitada. Cuando se combinan esos dos parámetros -transmisión comunitaria sostenida e intensa de nivel 4 más respuesta del sistema de salud limitada- es la definición que la OMS da de que es el momento de tener el conjunto de medidas más amplio que permitan empezar a reducir la transmisión viral con el cometido de diminuir la morbi moratalidad y disminuir la saturación de los centros de salud”, describió.

“Estamos cerca de un momento donde realmente pueden haber situaciones puntuales de saturación. Hoy tenemos 331 enfermos covid en camas de CTI, entonces uno piensa que es un escenario de semana o semanas si sigue a esta velocidad. Esto no se trata de quién tiene la razón, esto es un problema sanitario.Y nosotros tenemos que confiar en lo que nuestros colegas nos están diciendo. Por ejemplo, esto empieza a comprometer la diálisis del paciente crónico. Tenemos capacidad de generar asistencia de riñón artificial a un paciente covid pero eso empieza a poner en riesgo el mantenimiento de la diálisis crónica”, agregó.

Radi pidió bajar la agitación y dijo que este momento requiere la máxima calma.

“De nada sirve el ruido, definir quién le ganó a quién en una discusión. Acá hay un tema sanitario real y los casos siguen en aumento. Podemos aumentar camas y eso es algo muy bueno, pero eso es una medida de contingencia. El aumento de las camas operativas no puede ser infinito. Estamos en un punto delicado. Más allá de que se destacan los esfuerzos de la administración por ampliar las capacidades, eso no implica que el personal no esté saturado, cansado, al borde del 'burn out' en muchos casos y con la posibilidad latente de ir a la cuarentena lo cual te desarma todo un equipo de salud”, afirmó.

La reducción la movilidad es del orden del 15%. “Seguramente necesitamos mayor reducción”, dijo Radi que afirmó que se debe “blindar abril”, un mes “clave”.