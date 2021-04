Etiquetado sobre seguridad en los autos para que “el consumidor compre informado” El secretario general de Latin y Global NCAP, Alejandro Furas, habló de la propuesta de establecer un etiquetado frontal como el de los alimentos, pero con los resultados en las pruebas de seguridad de los vehículos.

07 de abril de 2021

Latin NCAP es una organización que evalúa la respuesta de seguridad de los vehículos en los accidentes, en una escala de cero a cinco estrellas.

La idea sería que esta calificación estuviera visible física o virtualmente en el momento de la decisión de la compra de un vehículo, del mismo modo que sucede con los excesos de grasas, sodio y azúcares en el rotulado frontal con octógonos en los alimentos envasados.

Esto no buscaría limitar la posibilidad de comercializar un auto a la cantidad de estrellas que tenga sino que el consumidor esté informado y pueda decidir.

“La idea con el etiquetado es que cada auto, cuando lo vas a comprar, así como sucede hoy con los alimentos, tenga una etiqueta incluso digital, no tiene por qué ser física, que diga cuántas estrellas tiene. Y si no está calificado obviamente que diga que no lo está”, dijo Furas.

Esto se podría lograr en el “corto plazo” para que “el consumidor compre de manera informada”, agregó.

La medida apelaría a la responsabilidad de cada consumidor como ya sucede en otros países. Por ejemplo Estados Unidos tiene desde 1967 una ley que obliga a que todos los autos tengan de forma visible toda la información clara al consumidor.

“Es el consumidor con su responsabidad, con su información, el que decide qué comprar”, afirmó Furas.

“Cuando tengo un producto tan caro como el auto, que las familias se endeudan años para poder pagarlo y que en un momento puedo perder la vida porque es tan riesgoso, llama la atención no tener ese tipo de información disponible y clara para el consumidor”, agregó.