ANEP dispone guardias docentes para asistir a familias con problemas de conexión Las clases presenciales no volverán hasta mayo, tal como decidió la Administración Nacional de Educación Púbica y comunicó el presidente Luis Lacalle Pou. Pero habrá una guardia en los centros educativos para quienes no puedan acceder a Internet.

Actualizado: 08 de abril de 2021 — Por: Redacción 180

Robert Silva en No toquen nada (DelSol)

Esto sucederá tanto para Primaria, Secundaria y UTU. La ANEP señala en un comunicado que los docentes harán guardias “para atender las necesidades de familias que no tienen acceso a la virtualidad y también para acompañar los procesos de los estudiantes que lo necesiten”.

Está estipulado que docentes y familias se comuniquen mediante GURI, cartelera o por telefóno, y luego de esa comunicación se definen días y horarios en que las familias podrán, mediante agenda previa, ir al centro educativo.

Lacalle Pou no mencionó esto en la conferencia. Sí dio las razones de la suspensión.

“Cuando empieza una presión social con razón, de los padres y de los docentes y no docentes, de que en las escuelas hubo contagios, el dato que teníamos era que era del 2,5%. Ese dato creció. No solo eso, cuando hay circulación comunitaria ya es muy difícil determinar si es en la educación o no. El sistema educativo que primero trata de un sector uruguayo que es de los más sensibles, los niños, además mueve un millón de personas”, dijo.

Desde la ANEP señalan que las comunidades educativas tendrán en cuenta las orientaciones y lineamientos generales para clases no presenciales; un documento que elaboró el organismo y que se difundió hace algunos días. Esos lineamientos hacían referencia sobre todo a la logística de los centros educativos ante un escenario de virtualidad.

En esta línea la Dirección General de Educación Inicial y Primaria informó que hoy 8 y mañana, 9 de abril, “los centros educativos se mantendrán abiertos con guardias por turno, de acuerdo a lo que cada equipo considere necesario, excepto las Escuelas Rurales Unidocentes y aquellas con Maestro a cargo que viven a más de 20 km”.

“El equipo director junto al Inspector de Zona, determinarán qué docentes deberán concurrir, minimizando los desplazamientos”, dice el comunicado.

El personal no docente también se distribuirá en guardias para mantener la higiene de los centros.

El presidente de la Anep, Robert Silva, le dijo a Doble Click que se trata de “un sistema esporádico, de guardia, para atender a la familia”.

“Hemos tenido reclamos de los sindicatos de que hay problemas de conectividad. Es cierto que hay miles de estudiantes con esos problemas. Entonces, ¿qué mejor que nosotros haciendo honor a nuestra profesión de docentes, no todos, no los 53.000 docentes (vayamos)? Estamos hablando de guardias que permitan mantener ese vínculo y atender la necesidad de esos estudiantes. Se ha publicitado últimamente que clubes sociales o distintas entidades convocan a estudiantes para darles wifi”, afirmó.

“Estamos hablando de un sistema de guardias esporádicas para atender a las familias”, agregó.

En cuanto a la vuelta a la presencialidad, Silva dijo que en la reunión que mantuvo el Codicen analizaron que sean las escuelas rurales y las escuelas más vulnerables como escuelas de tiempo completo y Aprender las que vuelvan primero a la presencialidad; el motivo es principalmente la falta de conexión a internet que tienen estas escuelas.