“Impuesto Covid” y el debate sobre quiénes deben “poner el hombro” en la crisis El Parlamento aprobó por unanimidad en ambas cámaras el “Impuesto Emergencia Sanitaria 2 Covid 19”. El impuesto es temporal, por dos meses prorrogables a cuatro. Afecta a los salarios de los funcionarios públicos, exceptuando al personal de la salud, que superen los 120.000 pesos de ingresos nominales.

Actualizado: 15 de abril de 2021 — Por: Redacción 180

La gran diferencia con el impuesto que se instrumentó en abril del año pasado es que las tasas son incrementales.

Las tasas del impuesto serán:

hasta 120.000, 0%

hasta 130.000, 5%

hasta 150.000, 10%

hasta 180.000, 15%

más de 180.001, 20%

De la misma forma, que la discusión de la primera versión de este impuesto, en abril del año pasado, la discusión estuvo en el criterio de no cobrar este impuesto a los salarios del sector privado. El Frente Amplio presentó varios sustitutivos y aditivos:

Incluir a los privados que superen estas franjas

Un adicional del 10% del Impuesto al Patrimonio de las empresas que hayan tenido un resultado positivo en 2020

Establecer un impuesto que grave los activos en el exterior

El senador Oscar Andrade argumentó porque hay que gravar al capital.

“Si en términos de política económica le hemos pedido el hombro por ejemplo a más de un millón de trabajadores y trabajadoras que van a ver en junio un aporte mucho más sustantivo que este que votamos hoy del Fondo Covid, del 6% de su salario, nos parece que tenemos que tener la misma firmeza para pedirle que pongael hombro y contribuya a los sectores que más espalda tienen”, dijo.

Sergio Botana, del Partido Nacional, dijo que esta medida es contradictoria con los cambios sobre la residencia fiscal y el Impuesto a la Renta de los No Residentes.

“La captación de residentes, de inversiones, eso es política de Estado, ha sido afirmado en leyes y decretos de gobiernos anteriores y de este gobierno. Hace dos meses terminamos de votar una norma para incentivar la radicación de capitales y de personas. No sería un buen mensaje cambiar las reglas de juego tan rápido. Aporta poco y distorsiona mucho”, consideró.

El senador frenteamplista Mario Bergara dijo que las personas que mayor capacidad contributiva no van a tener problema de pagar un impuesto transitorio.

“¿Eso va a generar señales malas hacia el futuro? No, es por única vez en el marco de la pandemia. Los ministros de hacienda del mundo desarrollado se están reuniendo para coordinar un impuesto a las grandes corporaciones en el mundo. Ni siquiera estamos yendo a contramano de lo que se hae en el mundo. Creemos que esas cosas darían equidad y mayor capacidad de recaudación para sumar medidas que en el fondo es lo que importa”, afirmó.

Manini Ríos acusó a los gobiernos del Frente Amplio de aplicar políticas que hicieron que los uruguayos inviertan en el exterior.

“Se ha hablado de los miles de millones de dólares que tienen residentes o uruguayos fuera del país. Sería bueno hablar de cuál es la razón por la que esos uruguayos sacan el dinero fuera del país. ¿Por qué no se generan en el país las condiciones de inversión necesaria? ¿Por qué el costo país del Uruguay hace inviable que muchos de esos uruguayos quieran tener ese dinero acá adentro? Hoy se trata de votar un impuesto o un aporte adicional, de dar una señal desde lo público, una señal necesaria para que todos estemos afectados de la misma manera en este gran golpe que ha significado la pandemia”, señaló el líder de Cabildo Abierto.

Para el senador Alejandro Sánchez un indicador de la capacidad contributiva de este sector son los depósitos en el sistema financiero.

“¿Quiénes son los que tienen más fuerzas, los que tienen mayor capacidad contributiva en el país? ¿Son los que trabajan o los que tienen dividendos de capital? Hay muchos que están mal pero en Uruguay los depósitos en el sistema financiero aumentaron un 9% en el 2020 respecto al 2019. Y aumentaron los depósitos de uruguayos en el extranjero en 1.718 millones de dólares. Es decir que los más ricos del Uruguay han guardado en el sistema financiero 4.000 millones de dólares, tanto en el nacional como en el internacional. ¿A ellos no les podemos pedir una contribución solidaria por dos meses? No van a dejar de invertir ni de vivir como vivían si les pedimos que aporten algún tipo de recursos”, sostuvo el legislador del MPP.

Al final del debate, el senador blanco Jorge Gandini se comprometió a estudiar en Comisión el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio, que realizó Danilo Astori.

“Yo en principio no me niego a estudiar el impuesto que tiene inspiración en el exministro de Economía, que está en la Comisión de Hacienda. Me parece que tenemos que estudiarlo, tenemos que pedirle la opinión al Ministerio de Economía. Modifica una política en la materia que es muy sensible e importante, incluso en las obligaciones a los residentes en el país que no son nacionales. Por lo tanto no creo que sea el momento de discutir este proyecto en sala sin un estudio previo”, afirmó.

Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.