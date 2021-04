Incertidumbre en pacientes por cierre del servicio de fisioterapia del INOT Desde este viernes el edificio de fisioterapia, que está al costado del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT) pasará a ser un centro de recuperación Covid.

Actualizado: 30 de abril de 2021 — Por: Redacción 180

Desde la comisión interna del INOT dicen que no saben qué trabajo van a realizar ahora. Los usuarios denuncian que no les han comunicado aún dónde podrán hacer su rehabilitación.

El 13 de abril, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) envió un comunicado para informar que el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología (INOT), que queda en Luis Alberto de Herrera, fue transformado en el segundo centro covid y la atención se brindará en los servicios de emergencia del hospital Pasteur, Maciel y Clínicas.

En ese comunicado no se especifica qué sucederá con este edificio en el que se realiza el servicio de rehabilitación y medicina física.

Desde ASSE explicaron a No toquen nada que el servicio será trasladado al hospital Pasteur aunque usuarios y funcionarios aseguran que no está previsto que se hagan consultas ambulatorias.

Pablo Ruiz, secretario general de la Comisión Interna del INOT, explicó que a menos de 24 horas no se les ha comunicado a los fisioterapeutas y tampoco a los usuarios qué sucederá con el servicio.

“Lo que tienen los trabajadores de fisiatría es que justamente entienden la situación pero a su vez entienden también que hay usuarios que dependen de este lugar. Hay usuarios que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y otros que realmente caminan o movilizan distintas partes de su cuerpo gracias a este servicio que tenemos en el Estado que es de excelente calidad. A estos usuarios no se les ha dado una respuesta clara de dónde van a ir a parar. Estaba fijada como fecha de cierre ahora a fines de abril y nos quedamos sin un lugar de rehabilitación”, dijo.

Son alrededor de 40 los usuarios que concurren diariamente al centro de lunes a viernes; en general son personas que han tenido un siniestro de tránsito y que por ese motivo necesitan rehabilitación.

Estos usuarios escribieron una carta a las autoridades de la salud en la que señalan que el cierre del espacio para la fisioterapia impactará en su “calidad de vida”. Explican que las personas que utilizan el servicio son usuarios “que están volviendo a caminar, que están recuperando la movilidad de brazos y piernas”.

Virginia Pastorino, usuaria del servicio de rehabilitación y medicina física, y contó que se enteraron del cierre del servicio la semana pasada y que aún no saben qué sucederá con el tratamiento.

“Yo enteindo que estamos en una pandemia mundial, hay mucha gente que se está muriendo, pero también hay mucha gente que haciendo una buena rehabilitación a tiempo y en forma puede recuperar la vida. Yo por ejemplo ahora puedo comer, puedo llevar la cuchara a la boca. Hay gente que está empezando a caminar. Son cosas importantes que afectan a la salud de la persona para el resto de la vida y que se tienen que hacer en el momento”, dijo.

“Queremos que el servicio continúe o que nos digan qué va a pasar a partir del lunes que viene”, agregó.

Virginia se refirió al impacto que supone la fisioterapia en la vida de los usuarios. “Estamos todos muy afectados y muy preocupados porque no sabemos dónde vamos a ir. Nadie nos informa nada. A los técnicos les dicen que ellos van a ir al Pasteur pero a su vez en el Pasteur no hacen policlínicas sino que atienden a los que están internados en piso. No hacen policlínica de fisioterapia que es lo que nosotros hacemos en este edificio”, advirtió.