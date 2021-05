Patentes y vacunas contra el covid: el debate ante una situación “extraordinaria” El economista Sebastián Fleitas analizó el debate sobre las patentes de las vacunas contra el covid-19, a partir del posicionamiento de Estados Unidos a favor de una liberación extraordinaria de las licencias para aumentar el ritmo de producción y acelerar la inoculación a nivel global.

Actualizado: 11 de mayo de 2021 — Por: Redacción 180

La decisión del gobierno de Estados Unidos de apoyar la suspensión temporal de las patentes generó repercusiones y debates. El gobierno de Joe Biden planteó que estos son “tiempos y circunstancias extraordinarias que requieren medidas extraordinarias”.

En su columna en No toquen nada, Fleitas planteó que “las patentes son efectivas para generar investigación y más innovación en el futuro en base a la renta, fundamentalmente respecto a enfermedades sobre las cuales si no, no tendríamos investigación”.

Sin embargo, “el caso del covid es más discutible porque estaba todo el mundo pensando en covid pero también pensemos que hay un montón de enfermedades, vacunas y otras drogas. Por lo tanto hay que generar incentivos para que se investigue. No es tan sencillo como suprimir todas las patentes de aquí en más. Hay que pensar la forma óptima de incentivar la innovación”, consideró.

Fleitas advirtió que la pandemia ha puesto a la humanidad es un escenario de necesidad global y muchas de las patentes de las vacunas contra el covid se financiaron con fondos públicos.

Como una opinión personal, el economista dijo que “hay que hacer algo más de lo que se está haciendo”.

“Quizás Estados Unidos está utilizando este anuncio para lograr ganar poder de negociación frente a las farmacéuticas y motivar un cambio en la situación mundial. Quizás este fue el empujón que hacía falta en ese sentido, una forma de reposicionarse en la mesa de negociación con más peso que antes y poner en discusión algunas cosas que no se estaban discutiendo”, afirmó.

“Dado que la vacunación contra el covid va a tener que ser algo más recurrente en el tiempo se debería subsidiar o impulsar la financiación de la capacidad productiva para las vacunas y realizar negociaciones sobre las patentes quizás a partir del licenciamiento compulsivo. Que básicamente las empresas no puedan negarse a que otras empresas tengan la patente para usar durante un tiempo a cambio de una remuneración, si no se quiere suspender las patentes. Por ejemplo, Estados Unidos ha utilizado algunas de estas cosas a partir del marco de la Ley de Defensa en su propio territorio. Quizás sea momento de utilizar estas cuestiones a nivel global y poder aumentar la capacidad de producción de vacunas, la cantidad de vacunas que tengamos disponibles, lo antes posible”, agregó.