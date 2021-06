Informe CAinfo sobre libertad de expresión: citas de prensa sin consulta a los involucrados El informe anual del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) señala 10 casos de “agresiones - ataques” o “Discurso estigmatizante” a periodistas pero no publica testimonios de los involucrados ni investigaciones de los hechos.

Actualizado: 28 de junio de 2021 — Por: Redacción 180

No toquen nada habló con periodistas que aparecen en el informe y no fueron consultadas, entre ellas la directora de Tv Ciudad. El informe dice que se propone investigar y “documentar” casos de amenazas pero varias veces la única fuente citada para la denuncia son los portales de espectáculos TV Show o Pantallazo.

El presidente de CAinfo, Fabián Werner, que figura como parte del equipo de investigación del informe, dijo que acceden a la información por artículos de prensa o comunicados de la Asociación de la Prensa Uruguaya.

El informe de CAinfo generó mucha polémica en las últimas semanas. Una entrevista de la DW de Alemania terminó en una discusión parlamentaria y el embajador nicaragüense en la OEA dijo que en Uruguay hay una dictadura.

Qué es CAinfo y cómo trabaja

CAinfo es una asociación civil sin fines de lucro que desarrolla acciones en Uruguay por el derecho a la información pública, la libertad de expresión y la participación social.

El trabajo del informe anual de CAinfo se propone analizar, documentar y poner en línea toda la información disponible sobre las amenazas al ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas en el Uruguay.

El trabajo supone, según señalan, cinco etapas: relevamiento de información, registro, investigación, sistematización y análisis, y por último la publicación.

En el informe no consta que se haya abordado las etapas de investigación y relevamiento en varios de los casos denunciados de agresiones o discurso estigmatizante. No lo dice. Pero, además, dos de las periodistas involucradas no habían sido contactadas. A otra sí la habían contactado pero pusieron en su denuncia una versión de TV show que difiere de lo que ella les contó.

Dentro de los criterios de “amenaza” a la libertad de expresión están estas dos categorías.

Son 10 casos y en todos se da algo similar: no aparece el testimonio de los involucrados ni la investigación y documentación que dice la metodología del informe.

Casos

14 de octubre de 2020

La periodista Fernanda Sander de Tenfield denunció una serie de ataques en redes sociales del también periodista Sebastián Corbo, quien en forma reiterada realizó comentarios agraviantes con connotaciones de género por su trabajo periodístico en la cobertura de partidos de fútbol.

Básicamente se trató de un cruce de redes sociales, donde Corbo (relator, ex TV Libre) y Sander discutieron por la participación de ella en la transmisión de partidos de fútbol. El puso “¿Tan mal está Tenfield?”y un tercero agregó: "ya todos sabemos por qué está ahí, no?" Corbo opinó: "no solo eso, es manya asquerosa, a mí me bloqueó de Twitter". Ella le respondió en Instagram: “El típico prejuicio machirulo de que las mujeres estamos donde estamos”.

El final de la historia se dio en el programa Algo Contigo de canal 4, donde Corbo le pidió disculpas.

Sander dijo a No toquen nada que nunca nadie de CAinfo se puso en contacto con ella. Según la periodista de Tenfield el episodio que recoge CAinfo en su informe “no tiene nada que ver con la libertad de expresión” y fue una “terrajada”.

22 de enero de 2021

El periodista de Canal 12, Ignacio Romero, fue increpado por la directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, por preguntar en una conferencia de prensa por la contratación como asesor del periodista Gabriel Romano. Al finalizar la conferencia, Casablanca reprochó los términos en que el periodista realizó la pregunta, según relató El Observador. Romero se limitó a contestar que había citado las palabras del edil blanco. Sin embargo, Casablanca continuó recriminándole hasta que una integrante del equipo de comunicación de la Intendencia se acercó y se llevó a la directora de TV Ciudad.

No toquen nada habló con Casablanca y ella dijo que nunca le preguntaron ni tuvo la posibilidad de dar su versión. “Yo no amenacé a nadie, asumo mi error de haberme acercado al colega como periodista y no haber pensado que estaba en mi cargo como directora de TV Ciudad. Me acerqué al colega de canal 4 y le pregunté qué necesidad tenía de calificar él a otro colega como 'periodista militante', si hacía lo mismo con los más de 80 colegas que trabajan hoy en prensa o como asesores de Presidencia, ministerios, entes, intendencias u organismos del gobierno nacional”, afirmó.

Los autores del informe no llamaron a Casablanca, aunque ella dijo que la conocen.

23 de junio de 2020

Un equipo de Canal 12 fue impedido de registrar un incidente entre dos manifestantes y un conductor de un automóvil, durante una movilización de trabajadores del transporte

Las fuentes que citan son una nota de TV Show y un tweet de APU

No toquen nada habló con la periodista Iliana Da Silva, que estaba al frente de ese equipo.

Da Silva confirmó que la amenaza existió, un grupo de trabajadores del transporte le impidió a su equipo filmar lo que estaba pasando. Pero Iliana nos dijo que la nota de TV show no refleja lo que pasó.

Uno de los autores del informe de CAinfo, Fabian Werner, se comunicó con Da Silva para averiguar qué había acontecido. “No entiendo porque pusieron esa nota”, dijo Da Silva.

Ella aparece en dos de las 10 denuncias de ataques o discurso estigmatizante. El otro caso fue 23 de abril de 2020. Da Silva fue víctima de insultos, descalificaciones y amenazas a través de las redes sociales, por una cobertura que realizó en una entrega solidaria de alimentos a familias en la plaza Libertad.

Por este segundo caso Iliana nos dijo que no le preguntaron desde CAinfo. Otra vez la fuente que utilizan es TV Show.

Qué dice Cainfo

No toquen nada habló con uno de los autores del informe, Fabian Werner, y lo consultó por los casos donde ellos dicen que realizan investigación en el propio informe: casos de las categorías “agresiones o ataques” y “Discurso estigmatizante”.

¿A qué se refieren los autores cuando habla de investigación? En el propio informe dicen: “Investigación: ampliación de la información existente mediante la investigación de cada caso a través de búsqueda de documentación, denuncias, testimonios y registros de otras organizaciones a fin de confirmar la ocurrencia de los hechos.”

Según Werner ellos acceden a la información porque son de público conocimiento, por artículos de prensa o comunicados de APU.

Werner dijo que “en la mayoría de los casos” se comunicaron con los involucrados, pero cuando quien llama es APU, ellos no vuelven a llamar, porque coordinan con ellos.

Las fuentes de los 10 casos citados:

A no ser tres tuits de APU, las fuentes son todas notas de prensa:

3 de TV Show

1 del canal de youtube de TV Show

1 de “Pantallazo”

2 de El Observador

1 de Radio Sarandí

1 de Ecos



No aparece en ninguno de los casos ampliación de la información o investigación como lo plantea la metodología del informe que ellos presentan. Tampoco la referencia a que se haya consultado a los involucrados.

Con base en un informe de José Benítez para No toquen nada.