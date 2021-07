“The Crown” y “The Mandalorian” lideran carrera de los Emmy El "baby Yoda" de "The Mandalorian" y los superhéroes de Marvel de "WandaVision" le dieron a Disney+ la oportunidad de brillar junto a la popular saga real de Netflix "The Crown" en la carrera de los Emmy, cuyas nominaciones se dieron a conocer el martes.

Actualizado: 13 de julio de 2021 — Por: Redacción 180

Dominando la categoría más prestigiosa, la de mejor serie dramática, "The Crown" y The Mandalorian" obtuvieron cada una 24 nominaciones para los galardones, considerados el equivalente de los Óscar para televisión.

"WandaVision", un sitcom en blanco y negro plagado de referencias kitsch de la década de 1950, se ubicó con 23 a la cabeza de las nominaciones a mejor miniserie.

La distópica "The Handmais's Tale" (21 nominaciones) y la primera temporada de la comedia "Ted Lasso" (20) parten también de muy buena posición para la 73ª edición de los Emmy.

Los ganadores serán anunciados el 19 de setiembre en una gala en Los Ángeles, con "una audiencia limitada". Un intento de regreso a la normalidad, después de que la edición pasada fue transmitida desde un teatro vacío, y los ganadores aceptaron sus premios desde casa.

La llegada del covid-19 interrumpió los rodajes y alteró los calendarios de producción televisiva.

Y los 25.000 votantes de la Academia de Televisión también pasaron meses confinados, evaluando una pequeña selección de series desde su sofá.

Miniseries, la gran pelea

En su categoría, la serie "The Crown", que ha generado reacciones incluso en el seno de la familia real británica, se disputará el trofeo con "The Mandalorian", cuyo adorable "bebé Yoda" animó las suscripciones a la plataforma Disney+, pero también con "The Handmaid's Tale" y la muy popular "Bridgerton" (Netflix).

Las tres temporadas anteriores de "The Crown" también habían sido nominadas a mejor serie dramática, pero, como todas las demás producciones de Netflix, "The Crown" nunca ha ganado.

También podrían obtener el trofeo sus actores principales: Emma Corrin por su interpretación de la princesa Diana, Josh O'Connor, que interpreta al príncipe Carlos, u Olivia Colman como la reina Isabel II.

La categoría de las mejores miniseries -producciones que solo tienen una temporada- será sin duda la más peleada. Cada año se han vuelto más competitivas y empiezan a ser vistas como los proyectos con más prestigio de la pantalla chica, atrayendo a grandes nombres de Hollywood.

En esta ocasión se verán las caras la exitosa saga de superhéroes de Marvel "Wandavision" con las también aclamadas "Queen's gambit" ("Gambito de dama), "Mare of Easttown", "I May Destroy You" y "The Underground Railroad" ("El ferrocarril subterráneo").

La última temporada de "Pose", donde la estrella Elton John hizo una aparición sorpresa, también está en competencia.

AFP