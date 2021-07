Exceso de muertes, el “gold standard” para medir impacto de la pandemia Especialistas piden un análisis y monitoreo de las características de las personas que murieron por covid en Uruguay y en qué circunstancias para mejorar la atención de esta y futuras pandemias.

Actualizado: 15 de julio de 2021 — Por: Redacción 180

Sebastián González Dambrauskas y Joaquín Bazzano (José Benítez /No toquen nada)

Los médicos Joaquín Bazzano, magister en Salud Pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, y Sebastián González Dambrauskas, pediatra dedicado a los cuidados intensivos pediátricos, participaron de una ronda en No toquen nada para tratar de entender qué se podría investigar en Uruguay sobre la atención sanitaria en la pandemia.

Bazzano señaló que el indicador de la mortalidad “es muy importante” pero tiene detalles que hay que revisar. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la pandemia del covid afectó con distintos niveles de gravedad según edades o comorbilidades.

“Nosotros cuando pensamos en la mortalidad estamos contando absolutamente todas las defunciones por este tema dividido la población. Si la población es diferente, ese ajuste no va a estar dado”, explicó. Así, el dato de la mortalidad cruda no considera esos matices y puede enmascarar otros problemas.

“La enfermedad no se distribuye de manera homogénea en la población, las personas no tienen la misma probabilidad de enfermarse porque surge por brotes. Entonces si los brotes se dan en un club deportivo o en un liceo la mortalidad en ese brote va a ser menor que si se diera en un residencial, por ejemplo”, explicó Bazzano.

Gonzalez Dambrauskas introdujo el concepto de exceso de mortalidad como “el gold standard” para medir cómo afectó la pandemia a los países.

“Si uno ve cómo se midió la campaña de vacunación fue perfecta. Uno sabe dónde se vacunó la gente, de qué... Lo mismo debe suceder con el tema de los fallecimientos que hubo en Uruguay. ¿Era esperable que falleciera un señor de 90 años que había decidido no ingresar a CTI y que si tenía covid quería morir tranquilo en el hogar donde vivía? ¿O fue una persona en igual condición, que no quería morir y sí ir al hospital y no se le dio?”, ejemplificó.

“Creo que es como un llamado a que en las próximas epidemias estemos mejor preparados para poder responder esto en vivo y según los sucesos suceden. Quiero destacar que hacer plataformas de registros y auditorías en el sistema de salud es muy sencillo para Uruguay. Tenemos una digitalización enorme, internet en todos lados, se pueden hacer mediciones muy sencillas a tiempol real como hace Gran Bretaña, por ejemplo”, agregó.