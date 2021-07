Semana del Documental trae la película colombiana Del otro lado Del otro lado, de Iván Guarnizo, muestra el diálogo que el director logró con el guerrillero de las FARC que estuvo a cargo de su madre durante su secuestro de casi dos años. El documental se estrena en Uruguay el 28 de julio durante la Semana del Documental.

Actualizado: 26 de julio de 2021 — Por: Redacción 180

Desde el 20 y hasta este viernes 30 de julio se realizará La Semana del Documental online, el espacio de exhibiciones que regresa con una propuesta de diez documentales recientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay.

Del otro lado

En 2004 secuestraron a Beatriz Echeverry junto a su primo Julio cuando estaba de vacaciones en el sur de Colombia.

Pasó 603 días recorriendo la selva colombiana con las FARC y le permitieron registrar el día a día en un cuaderno que llevaba consigo.

Ese diario llegó a los hijos de Beatriz. Allí pudieron saber que ella generó cierto afecto, casi materno-filial, con uno de los guerrilleros que estaba a cargo de ella, y que tenía más o menos la edad de sus hijos.

Tratar de entender eso es lo que motivó a Iván a comenzar el proceso de búsqueda que se ve en su película. Lo comenzó después de que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Creyó que allí se daba la oportunidad para comenzar su búsqueda.

La película incluye también algunas llamadas que la guerrila de las FARC hacía a los hijos de Beatriz para negociar, y las llamadas que Guarnizo hizo para llegar a Güérima, el guerrillero que “cuidó” a su madre.

Güérima tuvo algunos temores al principio respecto a la idea de aparecer en el documental, pero luego se fue calmando. De todos modos, Guarnizo quiso tener algunas precauciones para protegerlo.

“No me pidió ninguna condición, me las puse yo: no revelar el lugar donde vive, ni su apellido, no mostrar a su pareja, su familia, y tratar de evitar cualquier pista evitar que si hay alguien que quiere encontrarlo con otras intenciones que la película no fuera un motivo. Me daba mucho miedo y me sigue dando algo de precaución, que le pueda pasar algo a él. Es algo que le está pasando a los excombatientes en general”, dijo.

Además de buscar a Güérima, Iván quiso ir, junto a su hermano, a algunos de los lugares de la selva en los que había estado su mamá durante su secuestro. “Este lugar, que siempre estuvo en nuestra imaginación como una pesadilla, ahora es real”, dice.

Durante la película, lee varios fragmentos del diario de secuestro de su madre. Además comparte algunas de las cosas que su madre le contó de su cautiverio, más allá de lo que escribió.

“Lo que le sorprendió a mi mamá por ejemplo de la desconexión que los guerrilleros rasos tenían de ciertas realidades. Había algunos muchachos del medio de la selva que pensaban que los balseros cubanos iba de Estados Unidos a Cub a buscar el paraíso socialista”, contó.

También habló de los niños que formaban parte de la guerrilla. Beatriz le enseñó a leer a dos de ellos, que tenían menos de 15 años.

“Ella creo que no llegó a saber nunca sus historias personales. Niñas y niños que vivían en familias muy muy pobres en la mitad de la selva, abandonados por el Estado. La única opción que les queda era esta, sea obligado o no. Hay muchas pruebas que dicen que en muchos casos sí lo fueron. El mismo Güérima entró a la guerrilla como un niño y dice que nadie lo obligó. Pero creo que las circunstancias lo obligaron, el olvido, la pobreza”, afirmó.

La película recorre la búsqueda de Guarnizo no solo de Güérima sino de alcanzar el mismo perdón que pudo alcanzar su mamá hacia sus captores.

“Desde luego cuando empecé a hacer la película no había perdonado. Me gusta que la gente vea el proceso y por qué tomé la decisión de sentir lo mismo que mi mamá, ese perdón. La película acompañó el proceso. Si no hubiera hecho la película, si no hubiera hecho ciertas cosas parecidas, tal vez hubiera llegado a la misma conclusión emocional. Nunca lo sabremos porque es como indistinguible de la realidad. La película está ahí, acompañándome en un proceso que yo estaba haciendo, independientemente de que estuviera haciendo la película. No sé si hubiera hecho ciertas cosas del proceso sino hubiera hecho la película. Creo que logré entender a mi mamá de por qué perdonó y tal vez logré a mi propia conclusión y eso me liberó bastante y me dejó mucha tranquilidad”, dijo.

Semana del Documental

La 13ª edición del DocMontevideo se realiza desde el 20 de julio y llegará al 30 de julio.

Las películas estarán disponibles durante 24 horas y después de cada exhibición se organizará un diálogo abierto virtual con el equipo de producción. El acceso a la programación completa se realiza mediante la compra de un abono que tiene un costo de 700 pesos. Se puede hacer la reserva en línea.

En el caso de Del otro lado, se va a poder acceder a un diálogo abierto por unos 40 minutos con su director, Iván Guarnizo, el 29 de julio a las 19:30.

Programa

Con base en un informe de Nadia Piedra Cueva, para No toquen nada.