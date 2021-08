“No me arrepiento”: Biden defiende la retirada de EEUU de Afganistán "No me arrepiento": el presidente estadounidense Joe Biden, que atraviesa la primera crisis grave desde su llegada a la Casa Blanca, defendió el lunes sin pestañear la retirada de Estados Unidos de Afganistán, nuevamente bajo control talibán tras 20 años de intervención liderada por Washington.

Actualizado: 17 de agosto de 2021 — Por: Redacción 180

Caos en el aeropuerto de Kabul (AFP)