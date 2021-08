La intrincada búsqueda de la “transparencia” en el precio de los combustibles El presidente Luis Lacalle Pou habló esta semana del costo de distribución como un factor importante en el precio del combustible. Es algo que no había mencionado (que representa actualmente en torno a un 12,5% del precio al público de las naftas y más de un 16% en el gasoil).

Actualizado: 27 de agosto de 2021 — Por: Redacción 180

La distribución privada, pos planta de Ancap, no es transparente y no está claro cómo se va a regular porque los contratos están caídos.

Lacalle lo mencionó el 24.8 a la salida de una reunión con las autoridades de la Federación Rural.

“Hay cuatro elementos: el Precio de Paridad de Importación (PPI), la parte tributaria, los subsidios e ineficiencias del costo de Ancap, y después el costo de distribución. Hay que trabajar sobre tres de ellos, los últimos dos con mayor firmeza”, dijo Lacalle Pou.

Estas palabras difieren bastante de las que dijo el presidente en julio. Luis Lacalle Pou relacionó la baja de precio del barril del petróleo - de unos días o semanas- con una posible baja de precios de combustibles en Uruguay.

Sus dichos del 21 de julio generaron confusión porque el presidente entreveró a la población. A los pocos días el combustible subió por tercera vez en dos meses.

El primer mandatario cambió el discurso y ahora trata de explicar todos los factores que inciden en los PPI.

El precio del barril, es un determinante muy poderoso del precio del combustible en Uruguay. Pero, además, está la distribución y los impuestos.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo en No toquen nada que la sociedad paga 2.400 millones de dólares anuales en combustibles, la mitad de ellos nunca llegan a Ancap. De los 1.200 millones que sí llegan a Ancap, el 76% refieren al costo del crudo y el 4,5% va a pagar los sueldos de Ancap.

“Para atacar un problema hay que conocer sus causas y descomponerlo. El problema que tenemos los uruguayos es que pagamos 2.400 millones de dólares por año por combustible y nos parece muy caro. Creo que estamos todos de acuerdo con que es muy caro. Ahora, eso tiene básicamente tres componentes: Ancap, la distribución y los impuestos”, explicó.

También se ha mencionado el “factor X” que casi tres pesos por litro y que se compone por el “subsidio” al supergás, bioetanol y biodiesel y las pérdidas por el negocio del portland.

La distribución que ahora menciona Lacalle es un misterio que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) tiene que ordenar. Se pretende regular lo que pasa después del PEP, del Precio en Planta. Pero todavía no lo hizo y es un camino complejo.

Cambio en la metodología de la Ursea

El gobierno comenzó a fines de junio a utilizar los PPI como determinante de los precios de los combustibles. En ese primer momento cambió el criterio temporal y lo movió de mes calendario, como era hasta ese momento en los informes de la Ursea a mes móvil entre el día 16 de un mes y el 15 del siguiente. Ahora volvió a cambiar el criterio para el lapso entre 26 de un mes y 25 del siguiente.

Lo que está claro es que Lacalle quiere salir del mes a mes y pretende que no le pregunten a él sobre este tema en cada rueda de prensa.

“La idea es que no tenga que preguntar mes a mes qué es lo que va a pasar con los combustibles. La idea es que los uruguayos no paguen sobreprecio, que los combustibles no sean una forma de hacer caja y que sean lo más parecido (posible) a los de la región. Que mes a mes haya un precio lo más transparente posible”, dijo.