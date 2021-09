Galiana: “no se puede asimilar” el impacto del virus sincicial con el covid El Virus Sincicial Respiratorio es una de las principales preocupaciones de los pediatras durante los inviernos. Álvaro Galiana, director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, explicó cuáles son los síntomas.

Actualizado: 07 de setiembre de 2021 — Por: Redacción 180

Tras un 2020 en el que por el impacto de la emergencia sanitaria por el covid no hubo muchos casos de Virus Sincicial Respiratorio en niños, en este invierno volvió a ser una preocupación.

Galiana dijo en No toquen nada que “en general” se trata de un problema de salud relativamente leve tanto para los prescolares, escolares y adolescentes. Cuando hay mayor precupación es si afecta a bebés menores de dos años. Aún más en los menores de un año o seis meses. Allí puede dar un cuadro de bronquiolitis.

El médico explicó que “es la inflamación del bronquíolo y genera un cuadro como si fuera una especie de crisis asmática. No es necesariamente asmática sino que es el virus que inflama, edematiza, el bronquíolo, los bronquios del niño, e impide la respiración adecuada. G0enera un cuadro que puede ser severo, que puede requerir no solo consultar en las emergencias sino internarse y, excepcionalmente, un cuidado intensivo”.

Respecto a los síntomas, se debe consultar cuando al niño le cuesta alimentarse y dormir porque tiene mocos y está con dificultad respiratoria. Además puede estar con fatiga y agitado, con o sin fiebre.

Galiana aclaró que “los picos en este caso son distintos a los que tuvieron los médicos de adultos con el covid. No se puede asimilar una cosa con la otra”.

“Cuando un paciente covid adulto ingresa a un CTI todo el mundo ya sabe que va a estar 15, 20 días ventilado, que tiene una perspectiva difícil en cuanto a su futuro. Eso no ocurre con respecto al VSR. Ha sido algo nuevo y original del covid. Pacientes internados y ventilados un mes con el covid es algo que ha sido relativamente original con el covid en adultos. Esto no ocurre en niños habitualmente”, explicó el director del Pereira Rossell.

“Cuando un niño por su situación respiratoria requiere de cuidado intensivo y eventualmente además de eso requiere de intubación en general son intubaciones muy breves, de un día o dos. No es habitual que suceda que había que intubarlo y no había quién lo hiciera. Eso no existe. En pediatría, en niños con bronquiolitis habitualmente hay un buen manejo de la etapa previa para no llegar a esas situaciones”, agregó.