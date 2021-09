“Es indiscutible que ha habido una influencia humana en el clima” El doctor en Oceanografía Marcelo Barreiro explicó en No toquen nada cómo trabaja el grupo de expertos de Naciones Unidas, que él integra, para analizar el impacto de las actividades humanas en el clima.

Actualizado: 10 de setiembre de 2021 — Por: Redacción 180

Barreiro es docente Grado 5 de de la Facultad de Ciencias, área de Ciencias de la Atmósfera, de la Universidad de la República. Además, desde 2018, integra el grupo de expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) que es el organismo de la ONU para evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático.

El científico dijo en No toquen nada que “hay como tres líneas de evidencia” en ese análisis.

Primero la observación y los registros de instrumental de los últimos 150 años en algunos lugares y en otros de menor antigüedad. Por ejemplo en Uruguay los registros alcanzan a los últimos 60 años. Además, están los datos paleoclimáticos. Es una subdisciplina que se dedica a entender cómo fueron los climas pasados de la tierra.

“Siempre mencionamos que el clima ha variado en todas sus formas. Hubo climas más cálidos y más fríos, que el que tenemos ahora. (Cambios) que no tuvieron nada que ver con el hombre. Nosotros queremos contratastar el clima que tenemos hoy con climas pasados. Al entender cómo fueron los climas pasados podemos entender un poco más cómo es el clima de hoy”, explicó Barreiro.

A esas dos líneas de evidencia se suma la experimentación con modelos climáticos.

“Son representaciones matemáticas del clima que se resuelven a través de métodos numéricos por computadora. Ese es nuestro banco de laboratorio. Nosotros armamos esos modelos climáticos que son extremadamente complejos y luego jugamos con ellos”, dijo.

Entonces puso un ejemplo: “¿Qué hubiera pasado si en lugar de que la concentración de dióxido de carbono fuera de 410 partes por millón hubiéramos seguido con la concentración preindustrial de 280 partes por millón. ¿Qué hubiera pasado? El clima sería diferente y esa es una de las formas de atribuir los cambios a la acción humana”.

Barreiro señaló que “es indiscutible que ha habido una influencia humana en el clima”.

“La probabilidad de que la acción humana no haya influenciado el clima es muy baja. Hay estimaciones de que esa probabilidad es de una en 3.5 millones, la misma probabilidad que se usa para descubrimientos en física como el Bosón de Higgs. Nadie discute si el Bosón de Higgs fue encontrado o no. Claramente esto es ciencia, es discutible en ese sentido, en que la probabilidad de que no haya habido influencia humana es muy baja”, afirmó.