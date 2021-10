Facebook lucha contra apagón global y las revelaciones de una denunciante

El incidente, causado por un problema técnico, constituye la falla "más importante nunca antes observada" por Downdetector, que monitorea los cortes online. "Miles de millones de usuarios han sido impactados por la completa caída del servicio hoy", escribió el sitio.

Facebook se disculpó en un tuit publicado en la noche de lunes, justo cuando la aplicación comenzaba a volver en línea.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.