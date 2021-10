“No existe a nivel mundial” una forma de pronosticar un día de 47 grados tres meses antes Los expertos en meteorología Madeleine Renom y Marcelo Barreiro explicaron qué se puede decir y qué no respecto a la temperatura del verano.

Renom es doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y expresidenta de Instituto Urguayo de Meteorología. Barreiro es doctor en Oceanografía y docente grado 5 en Facultad de Ciencias.

En una entrevista en No toquen nada cuestionaron que se diga que en verano habrá un día con 47 grados, por ejemplo.

“No existe a nivel mundial, no solo en Uruguay porque no hay desarrollo, el argumento técnico científico para que en setiembre determines que puede llegar a haber en enero o en el verano un día de 47 grados. Son escalas totalmente diferentes y es imposible”, dijo Renom.

Barreiro agregó que las cosas deben ponerse “en perspectiva”. “Cada uno tiene su propia visión personal pero en definitiva los que dicen las cosas son los números, la estadística que uno puede realmente medir. Nosotros nos basamos en eso”, señaló.

El científico avanzó en lo que sí se puede decir respecto al verano.

“Uno puede decir a nivel trimestral que las temperaturas máximas durante este año de La Niña van a ser mayores que lo normal. Justamente porque la energía que viene del Sol no se usa tanto para evaporar agua que hubiera caído porque llueve menos, y se usa más para calentar. Uno puede decir eso. Lo que no puede dar es que va a haber temperaturas de tal valor y menos de un valor que históricamente no ha ocurrido en Uruguay”, afirmó.