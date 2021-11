Consenso político para extender licencias parentales en los “nacimientos más frágiles” Diputados votó por unanimidad la ampliación de las licencias parentales para casos de bebés múltiples, bebés con prematurez, bajo peso y algunas patologías. El proyecto de ley es para la actividad privada. Fue presentado por la diputada colorada María Eugenia Roselló y tuvo un respaldo de la oposición.

Actualizado: 04 de noviembre de 2021 — Por: Redacción 180

El diputado del Frente Amplio Luis Gallo felicitó la iniciativa. “Felicitar a los integrantes del Partido Colorado que presentaron este proyecto. Felicitarnos todos porque creo que es un proyecto que nos hace bien a todos. Lo tengo que decir porque trabajo directamente con mamás y papás cuyos chicos padecen patologías congénitas. Creo que es un gran adelanto pero también es un desafío porque tenemos otro conjunto de papás y mamás a quienes tenemos que llegarle. Pero la verdad es que me voy pletórico de felicidad por este proyecto que estamos aprobando”, afirmó.

El antecedente es la ley 19.161 que amplió las licencias parentales en 2013.

La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg explicó en el debate parlamentario que si se hace un poco de historia “en el marco del diseño del Sistema Nacional de Cuidados en el Uruguay, llevado adelante en el gobierno del Frente Amplio, se implementa la modificación del régimen de licencias vigentes para garantizar el derecho de las personas trabajadores del derecho privado. Así la ley 19.161 amplía de 12 a 14 semanas la licencia por maternindad, extiende la licencia paternal que puede llegar a 13 días en el caso de trabajadores dependientes de la actividad privada y establece por primera vez en el país para los trabajadores de la actividad privada un subsidio de medio horario para el cuidado que puede ser ejercido tanto por el padre como por la madre hasta los seis meses del hijo o hija”, señaló.

La ley se llama “Federica” por una historia particular que llevó a impulsarla.

La dipitada Roselló habló de Dayana, la madre de Federica, testimonio que escucharon en comisión junto al de otras familias. “Todas desde su experiencia nos contaban la experiencia por las que debían atravesar estas familias. Pero además tuvimos la oportunidad de conocer a Dayana, que está aquí presente, la mamá de Federica, que nos brindó su testimonio. Un testimonio desgarrador. Pero sobre todo de valentía, fortalece y resiliencia. Al igual que el de otras familias igual de estresante. Dayana nos contó su historia y es por lo que decidimos llamarla Federica a esta ley. En ella queremos representar a todos los papás y a todos los recién nacidos que pasan por esta situación”, afirmó.

Dayana tuvo trillizas y Federica nació pesando 580 gramos. Federica, hoy con dos años, tiene una parálisis cerebral y aun no se sabe las patalogías derivadas de la prematurez que puede tener.

La ley establece que la licencia maternal se extienda a dieciocho semanas y la licencia paternal a treinta días corridos para:

Prematurez (treinta y tres semanas de gestación o menos). Nacimientos múltiples, sin importar la semana de gestación, aún siendo sanos los recién nacidos. Nacimientos con peso menor o igual a 1.5 kg, sin importar la semana de gestación, aun siendo sano el recién nacido. Recién nacidos con complicaciones o comorbilidades, sean o no prematuros, que requieran tratamiento en el centro hospitalario y/o en su domicilio. En estos casos de complejidad, se propone que la licencia maternal se prolongue hasta los seis meses de edad del recién nacido y la licencia paternal a treinta días corridos. El subsidio parental para cuidados se gozará desde los seis meses y hasta los nueve meses de vida de los beneficiarios.

La diputada agradeció el apoyo de todos los partidos, la rápida votación en comisión y la idea de poder generar políticas de Estado juntos. Y pidió permiso para sacar la bandera colorada batllista.

“Esta es una iniciativa batllista, es una iniciativa del Partido Colorado. Mi partido tiene un rica historia en defensa de los más frágiles y este proyecto apunta a eso, a proteger a los más frágiles que son los recién nacidos con comorbilidades graves o con fragilidad por ser prematuros. Nuestros recién nacidos, su calidad de vida y sus familias son los favorecidos y esto es una gran alegría y un enorme avance social", dijo.

La diputada frenteamplista Cecilia Cairo contó que la llamaron muchos periodistas porque se sorprendieron de que los legisladores estuvieran de acuerdo y habló de construir juntos.

“Yo creo que nunca me había llamado tanto la prensa como ahora, sorprendida aparentemente de que el Frente Amplio apoyara un proyecto que estaba redactado y que había sido iniciativa del diputado Schipani y de Roselló. Eso nos debe preocupar porque cuando damos la imagen de que no hay posibles acuerdos porque vienen de un lado o del otro, sin importar el contenido de un proyecto o de una ley, estamos dando a los medios de comunicación y a la sociedad una imagen que no es la mejor”, afirmó.