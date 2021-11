El 70% de la economía uruguaya para por el clima y su estudio “debería estar más desarrollado” El oceanógrafo Marcelo Barreiro dijo que el clima en Uruguay es “extremadamente interesante” y “variable”, además de tener influencia en el 70% de la economía. “Es una disciplina que es muy raro que no esté más desarrollada”, dijo.

En una entrevista en No toquen nada, Barreiro consideró que “el clima de Uruguay es extremadamente interesante, desde todo punto de vista. Tenemos una variabilidad muy grande a escala diaria, a escala subdiaria”.

Sin embargo, hay muy pocos estudios respecto a las tormentas en el país pese a que “las sufrimos todos”. “No tenemos forma de estudiarlas porque necesitamos un radar. Necesitamos ver las cosas a escala más chiquita”, explicó.

Agregó que “al día de hoy no existe un estudio de los tornados en Uruguay, que los hay. No tenemos una forma de ver los tornados, de detectarlos, medirlos, etc. Para eso se necesita un radar y no hay vuelta. También hay un montón de fenómenos en la atmósfera que al día de hoy lamentablemente no podemos dedicarnos a invertigarlos lo que sería muy útil para la sociedad uruguaya”.

Desarrollar estos estudios es necesario además, dijo, porque “el 70% de la economía pasa por el clima”.