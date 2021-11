Rosina Gil y el desafío de coreografiar Mi ausencia, de NTVG, para bailar con Julio Bocca Julio Bocca volvió a bailar, y lo hizo en el videoclip de la canción Mi ausencia, incluida en Luz, el último disco de No te va gustar. El exdirector del Ballet Nacional baila y actúa junto a Rosina Gil, primera bailarina del Sodre, que además estuvo a cargo de la coreografía.

Actualizado: 09 de noviembre de 2021 — Por: Redacción 180

La idea de participar en un video de No te va gustar surgió entre Bocca y Emiliano Brancciari, líder de la banda. Ambos están conectados por haber nacido en el mismo lugar: Morón, Buenos Aires.

Después Bocca le pidió a Rosina Gil que hiciera la coreografía y bailara con él.

Rosina Gil, que también es bailarina de danza contemporánea y que formó parte muchos años del Cirque Du Soleil, habló con No toquen nada del “desafío” que fue hacer una coreografía para ella y Bocca.

“Julio estuvo siempre muy abierto y receptivo. Yo le proponía movimientos como más urbanos, diferentes, salir un poco del ballet, de lo que la gente está acostumbrada de la imagen que tiene él y él quedó encantado. Al principio como que me dijo que esto no era de su generación pero que lo quería hacer de la mejor forma. Como que me dijo que yo fuera exigente con él a la hora de que lo hiciera como me lo imaginaba”, contó.

También explicó cómo fue trabajar con Julio Bocca, alguien que siempre fue un ídolo para ella. “Para mí Julio Bocca ha sido siempre desde niña un ídolo. Nunca pensé que pudiera pasar que él hiciera una coreografía. Con buena onda él siempre dispuesto. Fue hermoso”.

Una propuesta que tomó “muy agradecida y contenta” y que hoy la tiene “fascinada con el resultado”.

Rosina se inspiró en la letra para armar la coreografía: la idea de una pareja que está separada pero no se anima a soltarse. Dijo que fueron importantes también las actuaciones y la improvisación.

Contó qué propuesta de guion trajeron los directores del video, Alejandro Damiani y Oliver Lee Garland, y cómo trabajó ella sobre eso.

“Alejandro y Oliver de más o menos dividir el tema en diferentes momentos y en cada momento qué imagen querían plasmar. Por ejemplo la parte de los elásticos para representar que siguen atados a esa situación. Hicieron fragmentos, en un momento querían sobras, en otro algo colorido, en otro coreografías. A partir de las ideas que ellos traían, nosotros los llevamos a movimientos. Hubo mucho de improvisación, de reaccionar ahí en el momento y arriesgarse de la mejor forma”, explicó.

Con base en un informe de Nadia Piedra Cueva, para No toquen nada.