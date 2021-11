Pilar Quintana habló de “Los abismos”, su novela “para conjurar” todos sus miedos de la infancia La colombiana Pilar Quintana, que ganó el premio Alfaguara de novela con “Los abismos”, estuvo en Uruguay y habló con No toquen nada.

“Los abismos” es un relato estremecedor en el que una hija asume las revelaciones de su madre y los silencios de su padre para empezar a construir su propio mundo. Es un relato que se cuenta desde la mirada de Claudia, la protagonista de la historia.

Ella vive con sus padres y como todas las familias, en la suya hay una crisis y solo hará falta que algo o alguien llegue a detonarla.

Un relato que transita por los recuerdos de la infancia, las carreteras sinuosas de Cali, los abismos; la historia de un matrimonio infeliz, la depresión, el vínculo madre e hija, y una niña que carga con sus propios sentimientos de soledad y dolor.

Pilar Quintana es colombiana, es autora de cinco novelas y un libro de cuentos. Publicó “Cosquillas en la lengua” (2003), “Coleccionistas de polvos raros” (2007), “Conspiración iguana” (2009), “Caperucita se come al lobo” (2012), “La Perra” (2017) y “Los abismos”, que ganó este año el Premio Alfaguara de novela.

Fragmento de Los abismos

“-Cuando la tristeza se me mete en el cuerpo yo trato de hacer que se vaya, te lo juro.

Era una silueta en la oscuridad y no le alcanzaba a ver la expresión.

-Vos sos lo más importante para mí, Claudia. Aunque a veces la tristeza me gane, vos sos lo único importante de verdad. ¿Lo sabés?

Seguí callada.

-Te prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo, que voy a pelear más duro y no voy a dejar que me vuelva a ganar.

Me salió una lágrima silenciosa. Yo estaba quieta y no creo que ella se diera cuenta”.

Pilar cuenta que “Los abismos” es una novela sobre ese momento de la infancia en el que dejamos de ser niños. El momento en el que despertamos al mundo de los adultos; cuando dejamos de pensar a nuestros padres como superhéroes, cuando dejamos de idealizarlos.

“Yo creo que en 'Los abismos' puse todos los miedos de mi infancia. Es una novela que hice para conjurar esos miedos de la niñez. Creo que todos los niños tenemos miedos comunes, el principal es perder a nuestros padres, quedar huérfanos y desamparados. Evidentemente para poder contar esta novela recurrí a mi infancia, tuve que ponerme en el lugar de la niña que fui y tratar de ver el mundo desde la altura de esa niña que fui. Es una novela de ficción, los hechos no pasaron, los personajes no existen, mi familia no estaba configurada de esa manera, esa no es mi mamá, ese no es mi papá, esa sí es la ciudad de mi infancia”, le contó Quintana a No toquen nada.

“Yo conté una historia desde el punto de vista de una mujer que deseaba con mucho fervor tener hijos y no consigue. Y esta novela la cuento desde el lugar opuesto, desde la antípoda. Es una mujer que se pregunta si quiere tener hijos, se responde que no y la encontramos en la vida con un hijo. Le pasa tener a su hijo sin desearlo mucho. Me interesa mucho en este momento como escritora explorar la maternidad desde los lados que creo que han sido poco contados. Creo que es lícito siempre hablar de la maternidad como algo maravillloso pero no explorar los lados oscuros. Eso ha estado vedado muchas veces para nosotras las mujeres”, agregó.

