La ley que provocó el primer quiebre legislativo de la coalición multicolor La coalición tuvo su primer quiebre legislativo. Los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto se unieron en el Senado para aprobar el proyecto de ley que establece cambios a la ley forestal y un límite de plantación a nivel nacional.

Actualizado: 16 de diciembre de 2021 — Por: Redacción 180

El presidente Luis Lacalle Pou ya anunció que vetará la ley que fue impulsada por Cabildo Abierto.

El senador cabildante Guillermo Domenech dijo que “entre los más de 50.000 productores agropecuarios y los intereses de dos plantas de celulosa con privilegios que no cuentan los productores nacionales, nos ecolumnamos con quienes en su trabajo diario sostienen el edificio de la patria”.

El líder de CA, Guido Manini Rios, dijo que no están en contra de la explotación forestal, que quieren limitarla. “Lo único que busca este proyecto es preservar determinadas tierras que se entiende que para el país es mejor que se utilicen en otras cosas y no en bosques de eucaliptos. ¿Qué garantías tenemos nosotros otros de que con la celulosa no va a pasar lo que pasó con la lana, que un buen día dejó de valer? Yo creo que sí que la producción de alimentos tiene mucho más seguro en el futuro porque la humanidad siempre va a necesitar alimentos”, afirmó.

El Frente Amplio apoyó este proyecto más allá de las diferencias con Cabildo Abierto. Así lo explicó Alejandro Sánchez.

“Yo tengo muchísimas diferencias con la bancada de Cabildo Abierto en muchísimos temas. Estoy en las antípodas de Cabildo Abierto en muchos temas. Ahora, en este tema tengo una coincidencia y no tengo problema en hacer política sabiendo que las ideas vienen de alguien que no piensa igual que yo. La democracia es la gestión de las diferencia y buscar acuerdos puntuales”, señaló.

El Partido Nacional reprochó al Frente Amplio no haber hecho estos cambios antes, cuando era gobierno con mayoría parlamentaria.

“Gobernaron los últimos 15 años con mayorías absolutas y nunca trajeron un proyecto de ley para cambiar esto aunque el desplazamiento de determinados sectores productivos, que hay que proteger y estamos todos de acuerdo, ya eran perjudicados en los gobiernos anteriores. No es un tema que empezó el 1 de marzo ni lo trajo la pandemia. Sin embargo, hoy se alinean los astros así”, afirmó.

La ley limita las plantaciones a los suelos de prioridad forestal y topea la plantación de suelo forestado al 10% de la superficie de explotación agropecuaria.

Hoy hay planteados 1.1 millones de hectáreas de un total de 16.4, un 6,7%.