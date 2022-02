Covid en niños: “no tiene un mérito vacunarse como no tiene un mérito no vacunarse” El pediatra, farmacólogo e infectólogo pediátrico Gustavo Giachetto consideró que los niños entre 5 y 11 años tienen “bajo riesgo” de desarrollar un covid grave. “No tiene un mérito vacunarse como no tiene un mérito no vacunarse. Esta es una enfermedad grave de adultos, no es una enfermedad grave de niños”, afirmó.

Actualizado: 21 de febrero de 2022 — Por: Redacción 180

Giachetto partipó en una ronda de No toquen nada sobre la vacunación contra el covid en niños de 5 a 11 años junto a María Moreno, doctora en Inmunología y docente de la Facultad de Medicina. Giachetto también es profesor en esa casa de estudios, de la marteria Clínica Pediátrica.

Los médicos coincidieron en que la vacuna se ha mostrado eficaz para reducir las internaciones y los casos graves. Esos extremos en los niños son raros.

Moreno dijo que como madre tomó la decisión de vacunar a su hijo para generar inmunidad frente a posibles nuevas variantes del virus que sí sean agresivas con los niños.

“Yo siempre hice énfasis en que este tipo de vacunas era más para proteger la enfermedad sistémica, la enfermedad grave, no para cortar la trasmisión. Sí sabemos que pueden ayudar a controlar, no vamos a decir que no sirven para nada. Obviamente reducen la carga viral en el que está infectado, tiene menos tiempo de infección y todo eso colabora a reducir la circulación del virus. Pero no son vacunas como supimos tener contra la polio en su momento que cortan la transmisión y podemos resolver el fin de la pandemia”, afirmó.

“Lo que me asusta como madre es llegar tarde después. Que aparezca una nueva variante que afecte a los niños más severamente y que lleguemos tarde a vacunar. Yo como madre prefiero ahora ir inmunizando, ir generando un trasfondo que le dé un colchón de inmunidad frente a la enfermedad severa”, agregó.

Giachetto puntualizó que él no dice que no haya beneficio en la vacunación de niños. Pero el riesgo de que la enfermedad sea grave en esas edades es bajo. Se comporta de manera similar a la gripe.

“Creo que hemos sido muy duros con el sistema educativo y con las actividades de los niños comparado con la flexibilidad que se tiene con los adultos. Hay cuestiones que el protocolo no considera. No considera que mucha cantidad de niños se ha infectado. La inmunidad natural confiere protección, no podemos negarlo”, afirmó.

“Soy partidario de no hacer tanto protocolo, hay que favorecer la presencialidad porque para el niño el riesgo de enfermedad es mucho menor que el riesgo de no tener clases. Ese ese el punto central. Hay que hablar con los padres de la naturaleza de la enfermedad. La gente tiene mucho miedo. Los que tienen que estar protegidos son los adultos para proteger a los niños, no lo niños para proteger a los adultos”, agregó.

Para Giachetto “no tiene un mérito vacunarse como no tiene un mérito no vacunarse. Esta es una enfermedad grave de adultos, no es una enfermedad grave de niños. Eso es así lo miremos con los números que lo miremos. Ha sido así hasta ahora. Hemos hecho el seguimiento de los chicos hospitalizados y de las muertes y no hay que asustar con la enfermedad a la gente. Esta es una enfermedad leve. La quieren padecer o no. Ese ese el tema. Todo lo demás es teoría. Lo práctico es que las vacunas han mostrado disminuir la carga de enfermedad hospitalaria, el ingreso a CTI y la muerte”.