Riccetto y la dirección del Ballet del Sodre: “encontré otra pasión” María Noel Riccetto encontró “otra pasión” al pasar de bailarina a directora del Ballet Nacional del Sodre.

Actualizado: 08 de abril de 2022 — Por: Redacción 180

En una entrevista con No toquen nada en la que habló del Festival Sin Límites que se desarrollará en el Auditorio Nacional del Sodre, la directora del Ballet Nacional, María Noel Riccetto se refirió a cómo se siente en su nuevo rol.

En 2020, ella pasó de ser la primera bailarina de esta compañía a dirigirla.

“La compañía está trabajando muy bien. Me siento de verdad muy orgullosa. Ha sido también un desafío haber estado al lado y ahora estar desde otro lado. Es una línea muy fina y cuando uno ve tanto talento y tanta cosa para hacer, es como difícil no parar y decirles: 'bailen bien porque pueden'”, afirmó.

Respecto al cambio de roles, señaló que vive la dirección del mismo modo que vivía el baile.

“Yo dejé de bailar siendo muy apasionada con mi baile, con mi danza. Y encontré otra pasión, estoy disfrutando mucho, tengo muchos dolores de cabeza pero me encanta lo que estoy haciendo. Me va a pasar lo mismo que cuando dejé de bailar. Yo dejé de bailar cuando ya no disfrutaba de la misma manera o había cosas que ya eran un peso. En esto siento lo mismo. Lo voy a hacer hasta no disfrutarlo más o hasta sentir que cumplí un ciclo”, afirmó.