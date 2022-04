HPV, gripe y covid: las recomendaciones vacunales del MSP El director de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, Gabriel Peluffo, explicó para quién están sugeridas las vacunas contra el HPV, el covid y la gripe y por qué.

Actualizado: 29 de abril de 2022 — Por: Redacción 180

En una entrevista con No toquen nada, Peluffo dijo que los nacidos después del 2000 tienen recomendada la vacuación contra el virus del papiloma humano (HPV). En el caso del covid defendió que quienes tienen tres dosis atravesaron mejor la enfermedad. Y para la gripe agregó que el objetivo es prevenir las infecciones graves.

HPV

“Una niña o un varón van a los 11 o 12 años al control y se vacunan. Teóricamente les corresponde. Si no se vacunaron porque en ese momento no estaban seguros o no hubo una recomendación muy firme, luego van a los 15 años y les dicen que no, que se tendrían que haber vacunado a los 11 o 12. No. Sí les corresponde. A los que nacieron del 2000 en adelante y no se dieron la vacuna, si quieren ir a vacunarse, se pueden ir a vacunar porque les corresponde. Hay que dar la vacuna. En este momento la recomendación es de dos dosis para menores de 15 años y tres dosis para mayores de 15 años”, explicó Peluffo.

El médico dijo que esa es la indicación actual y que se está analizando si se mantienen las dos dosis porque hay evidencia de que una es efectiva. Además, se estudia si extender la vacunación hasta los 26 años.

Covid

“Realmente a los que no se vacunaron o tenían una serie incompleta porque se dieron una vacuna o inclusive dos, nos les fue bien. Con los que se dieron tres vacunas sí empiezan a aparecer diferencias significativas”, dijo Peluffo respecto a la presencia de casos graves de covid.

Peluffo recordó que en Uruguay no hubo la ola de la cepa Delta del covid y estimó que eso podría ser porque “se estaba vacunando a la gente con tres dosis y los adolescentes recién habían terminado de vacunarse con una cobertura que sorprendió a todo el mundo, se vacunó el 80%”.

“No tuvimos ola Delta. Tuvimos la ola Gama y este de Ómicron. La sugerencia sigue siendo que tengas tres dosis. La cuarta dosis se planteó exclusivamente a los mayores de 70 años. Para cualquier persona que se dio las dos dosis, lo recomendable es que se dé la tercera”, afirmó.

Influenza

“El objetivo es prevenir las infecciones graves sobre todo en las personas que tienen riesgo de padecerlas. Las infecciones graves y la muerte. Además, la infección por influenza, aparte del daño que pueda generar, es predisponente a la sobreinfección bactariana en el caso concreto del conocido neumococo, que es el que termina a veces coinfectando y siendo el agente causal de mortalidad en las infecciones respiratorias bajas, sobre todo en población adulta y en poblaciones de riesgo. Hay que medir básicamente en los fallecimientos por infección respiratoria en los que se puede identificar la presencia de la gripe o del neumococo, ver si estaban inmunizados”, explicó.