¿Tiene derecho el Parlamento a legislar sobre la eutanasia? En el Parlamento hay dos proyectos a estudio sobre eutanasia. Uno del diputado colorado Ope Pasquet y otro del frenteamplista Luis Gallo. ¿Qué sostienen los que se oponen desde el derecho a la vida? ¿Qué responden los legisladores?

Actualizado: 24 de mayo de 2022 — Por: Redacción 180

Diego Velasco Suárez, abogado, docente universitario e integrante del grupo Prudencia Uruguay, que está en contra de la legalización de la eutanasia. Además es autor del libro “Eutanasia y Dignidad. Perspectiva jurídica, filosófica, sociológica e histórica de un debate”.

Al presentarlo en el Parlamento, Velasco preguntó si ese poder del Estado tiene derecho a legislar sobre la eutanasia.

“¿El Parlamento puede hacer cualquier cosa? ¿Hay derechos previos a lo que el legislador pueda disponer? Si son derechos inherentes, son derechos que se tienen por ser un ser humano. El primer derecho humano es el derecho a la vida. Es un derecho que se tiene por ser un ser humano”, afirmó.

“Si se permite matar, entonces esa persona a la que le es permitido ser matada, no tiene derecho a la vida. Y no lo tiene en este caso concreto porque antes renunció. Pero antes de haber renunciado, la ley dijo que esa persona podía renunciar. No cualquiera. No hay ninguna ley de eutanasia que establezca que toda persona tiene el derecho humano a solicitar ayuda para que le den muerte. No existe en ningún lugar del mundo eso. Siempre es a algunas personas, a aquellas que se considera que no tienen un valor inherente en su vida, que depende de su valoración de que se valore. En cambio a los demás, le dicen que si se quieren matar y están sanos, les dicen que cometen homicidio si los matan”, afirmó.

Gallo, diputado del Frente Amplio, dijo en No toquen nada que él ve el tema desde una lógica “pragmática” y no “filosófica”.

“Lo que interpreto es que una persona que tiene una enfermedad intratable, incurable, que está padeciendo sufrimientos realmente insoportables, comienza el tratamiento de cuidados paliativos y llega el momento del desarrollo de la enfermedad que no le permite poder tragar. Entonces debe poder decir que no quiere que le hagan una gastrectomía, que le pongan un tubo en el estómago para poder alimentarse. 'Quiero tratar de morir en mi casa, con mis seres queridos, con dignidad'. Eso es lo que proponemos en estos proyectos. Nada más. No me vengan con filosofía ni con el derecho a la vida. Es una cosa elemental lo que estamos pidiendo”, opinó.

Por su parte, el colorado Pasquet dijo en No toquen nada que la decisión racional de un adulto debe ser respetada.

“Hay una concepción sobre lo que es la criatura humana. Nos están diciendo que somos libres, somos dignos pero no podemos optar por dejar de vivir. 'Ahí tienen que dejar que la naturaleza haga su obra'. ¿Por qué tiene más valor ético dejar que la muerte sea el resultado del avance de un tumor o de las secreciones que no puede tragar el enfermo de ELA? ¿Por qué eso vale más éticamente que la decisión de una persona, de un adulto en su sano juicio, nuestros proyectos hablan de adultos, que dice que consciente y deliberadamente, después de haber sido informada, quiere poner fin a su vida porque no quiere seguir sufriendo?, preguntó.

“Yo creo que eso éticamente vale, es una expresión de la voluntad de un adulto libre que dice que no quiere seguir viviendo porque está en esa situación. En cambio la otra situación, la de que para que no sufra ya que no se puede aliviar el dolor, simplemente lo van a sacar de ambiente, sumir en la inconsciencia, y después de varios días, no sabemos cuántos, va a morir estando inconsciente, no tiene valor. Es reducir a un ser humano a la condición de una planta y decir que no lo tocamos, que la muerte se produzca sola. Eso puede responder a ciertas concepciones, a cierto tabú, que no se puede quitar la vida en ningún caso. Yo no lo comparto. Creo que la muerte como resultado de una decisión consciente y libre de un adulto debe ser respetada como el producto final de una decisión racional. Creo que eso tiene valor ético y no lo tiene lo otro”, afirmó.