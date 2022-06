El debate de seguridad: “la doble realidad de la Matrix” y el “cambio de paradigma” El motivo del llamado a sala del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, anticipaba por donde podía ir la discusión. ​​El llamado del senador del Frente Amplio Enrique Rubio era “a fin de considerar la situación del país en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios”.

Actualizado: 08 de junio de 2022 — Por: Redacción 180

Por lo tanto la discusión era sobre la actual situación y en particular el alza de homicidios. El gobierno defendió la estrategia actual de la policía y la oposición les señaló el alza de homicidios en 2022. Ese fue el tema.

El miembro convocante Enrique Rubio dijo que las cifras de homicidios de los primeros cinco meses del año son “impactantes” y que el ministro del Interior vive en “otra realidad”.

“Hay una sola realidad, no hay una doble realidad al estilo de la Matrix. A veces parece pero no. Los uruguayos viven una realidad. Ya que de homicidios estamos hablando, dije 37 al 30 de mayo, 131% de aumento en relación al mayo anterior. Este crecimiento de prácticamente de un 39% equivalente al período de los cinco meses anteriores iniciales del año 2022 respecto de 2021. Si proyectáramos esta cifra e hiciéramos livianamente una regla de tres, nos vamos a 400 y pico. Espero que no, espero que no suceda”, afirmó.

Después vino la intervención de Heber en la que intentó relativizar esto de que hubo un alza en los primeros cinco meses, lo centró en que fue en mayo que hubo un aumento de los homicidios y en el resto de los delitos hubo una baja. Entonces, se pidió una reunión secreta para poder hablar sobre la estrategia que tiene el gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

El director nacional de Policía, Diego Fernandez, explicó en su intervención pública qué cambió en el plan de la polícia a partir de esta nueva gestión.

“El trabajo comenzó hace más de dos años con una primera acción que fue el cambio de paradigma. Cambiamos el paradigma para enfrentar al delito. Un modelo de seguridad a seguir basado en tres líneas muy básicas: la presencia de la policía en el territorio, dar la cara a la ciudadanía y obtener resultados. Hecho este cambio de paradigma, nosotros lo que estructuramos fue la nueva estrategia a nivel nacional para combatir el delito. Esto nos permite a nosotros formular objetivos a cumplir como conjunto de acciones que se planifican y pautas de acción. Básicamente lo que hemos hecho es basarnos en criterios de movilidad de la Policía Nacional, darle dinámica que era uno de los problemas que teníamos. Por otro lado, basarnos en la inteligencia para el correcto uso de los recursos humanos, materiales y tecnológicos. Aplicando las capacidades, la inteligencia y la experiencia se ha logrado esto”, señaló.

El senador nacionalista Jorge Gandini defendió este cambio de “paradigma”. “Se vino a buscar un plan, se exhibió un plan. ¿Qué esperaban? ¿Un power point con visión, misión, flechita para acá, flechita para allá, teoría de consultores de corbata y camisa de manga corta, con la laptop que nos vienen a decir desde los organismos internacionales qué hay que hacer? ¿O pie en la tierra administrando una realidad que nos desafía todos los días? Acá el ministro vino y nos dio los datos, nos puso un plan. Pero el primer punto de este plan fue confiar en la Policía. Ese fue el quiebre, el click que hizo este gobierno y lo hizo primero que nada con la confianza del presidente de la República el primer día que asumió y del ministro Jorge Larrañaga. Los policías dejaron de ser sospechosos y los delincuentes pasaron a ser delincuentes. Y la policía la defensora del orden público”, dijo.

El senador opositor Charles Carrera, que fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante la primera administración del ministro Eduardo Bonomi, dijo que el gobierno sigue con el “relato” de justificarse criticando la gestión del Frente Amplio.

“El plan no apareció y negar la realidad no es el camino. Se niega la realidad y nosotros lo que estamos viendo es una emergencia en materia de seguridad. De seguir esta triste tendencia, que no es mayo son los primeros cinco meses de este año, vamos a superar al año 2018. Todo indica eso. Si no hay un cambio se supera el año 2018. Nosotros no queremos desde el Frente Amplio eso. Lo advertimos ahora y no hacemos como hicieron en el pasado los que hoy les toca ser gobierno. Hacían política con los muertos, desgraciadamente. Tristemente hicieron eso”, cuestionó.