METLIFE ENTRE LAS 100 MEJORES COMPAÑÍAS PARA TRABAJAR, SEGÚN LA REVISTA FORTUNE Y GREAT PLACE TO WORK MetLife, Inc. (NYSE: MET) ha sido incluida en la lista 2023 de la revista Fortune de las 100 mejores compañías para trabajar (Best Companies to Work For®). La lista anual, determinada por Great Place to Work®, que utiliza su metodología For All™, reconoce a las empresas que buscan incansablemente una mejor experiencia laboral para cada uno de sus colaboradores.

Actualizado: 05 de julio de 2023 — Por: Redacción 180

